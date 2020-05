Rechter buigt zich over Enka-vervuiling en 'smeerpijp' in Ede

Schadelijke stoffen die ooit in de grond verdwenen op het Enka-terrein in Ede en nu weer naar boven. Dat is wat er speelt in Ede. Het waterschap wil het vervuilde oppompen en via een 8 kilometer lange leiding bij Wageningen in de Nederrijn lozen. En dat is tegen het zere been van twee lokale milieuclubs.

De kwestie diende donderdag voor de bestuursrechter, die er door ingewikkelde wet- en regelgeving een flink kluif aan heeft. Het gaat om met sulfaat en andere stoffen vervuild grondwater dat op ongeveer 40 meter diepte zit. De viezigheid is afkomstig van de in 2002 gesloten Enka-fabriek in Ede. In vijvers in de wijken Maandereng en Rietkampen in Ede komt het vieze grondwater naar boven en zorgt daar voor een rotte eieren lucht. De vervuiling trekt bovendien ondergronds steeds verder richting het Binnenveld tussen Ede en Veenendaal.

Het Waterschap Vallei en Veluwe is bekend met het probleem en wil dat oplossen door het grondwater op te pompen en in de Rijn te lozen. De werkzaamheden, bestaande uit onder meer een pijlpijn richting de Nederrijn bij Wageningen, stonden voor dit jaar op de agenda.

'Vier keer meer sulfaat'

Maar de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de Vereniging Mooi Wageningen zien daar niets in. De aan te leggen pijp noemden de milieugroepen eerder een 'smeerpijp'. 'Het is een methode uit de jaren zeventig', zegt Hans Brons van de Vereniging Mooi Wageningen. 'Alleen al de vervuiling met sulfaat is vier keer hoger dan toegestaan. En er zit dus nog meer vervuiling in, bijvoorbeeld dioxine. Maar daar wordt voor weggekeken.' De gang naar de rechter volgde na een bezwarenprocedure.

Ter plekke oppompen en schoonmaken

De twee milieugroepen stellen voor het vervuilde grondwater ter plekke op te pompen en te filteren, en het daarna schoon weer terug te pompen in de bodem. 'We moeten zuinig zijn op ons grondwater en het dus niet zomaar wegpompen naar de Nederrijn', zegt Brons.

Duur

De voorgestelde oplossing zou wel duurder uitpakken. De bestuursrechter wees er donderdag ook op dat alle partijen eigenlijk hetzelfde doel nastreven: het beschermen van het milieu. De rechter vroeg de milieugroepen nog eens na te denken over hun bezwaren. 'Dat gaan we dus ook doen', zegt Brons.

Uitspraak

De rechtszaak gaat over vier weken verder. Het waterschap zegt op de eigen website dat de planning van het project opschuift. Als er een uitspraak is in de rechtszaak, volgt een nieuwe planning.