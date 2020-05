Raadslid wil corona-monument: 'Dat helpt ons allemaal bij het verwerkingsproces'

‘We hebben in Wijchen genoeg locaties die toch een opknapbeurt nodig hebben, dus waarom maken we er dan niet gelijk een mooie gedenkplek van?’, begint Van Haren, fractielid van Kernachtig Wijchen. Als fan van het Beuningse kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas, vertrouwt hij het project volledig aan hen toe.

‘Dit is ons op het lijf geschreven’, meent Adelheid. ‘Ons hele leven proberen wij mensen door middel van onze kunst bewust te maken van het feit dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor de aarde. De coronacrisis is een waarschuwing dat we met ons allen heel verkeerd bezig zijn. We zouden het dan ook ontzettend bijzonder vinden om hier aan mee te werken. Want of je nou ziek bent, of gezond - het zit in iedereens geest.’

Uitzicht op de Maas

‘Het is niet alleen om corona-doden te herdenken, het is ter nagedachtenis van iedereen die we tijdens deze nare periode zijn verloren’, stelt Van Haren. De gemeente Nijmegen opende eerder deze maand een online condoleanceregister, maar zoiets ziet het gemeenteraadslid niet echt zitten. ‘Een mens is niet gemaakt om achter een computer zitten. Als het weer kan, moeten we elkaar fysiek ontmoeten. Dit kan ons allemaal helpen bij het verwerkingsproces.’ Van Haren heeft al een locatie op het oog: een dijk in de buurt van de dorpskern Balgoij, uitkijkend over de Maas.

‘Het is een moeilijk onderwerp in deze buitengewoon zware tijd, zeker voor alle mensen die getroffen zijn', reageert burgemeester Marijke van Beek. ‘Binnen het corona-team hebben we al gesproken over hoe wij stil gaan staan bij deze ramp. De suggestie van meneer Van Haren nemen we als college graag mee.’