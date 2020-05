Beverfamilie zit bouwbedrijf in Arnhem dwars

Het gaat om de plaatsing van het oude museumpaviljoen van Museum Arnhem bij de Arnhemse Stadsblokken. Dat moet een informatiecentrum worden. Die bouw werd al eerder stilgelegd vanwege de vondst van asbestverdacht materiaal. Maar plaatsing van dit paviljoen zou ook de burcht van de bevers vernietigen en de familie verjagen, stellen de belangengroepen na het onderzoek.

Zij vechten de afgegeven vergunningen aan. Woensdag dient daarvoor een beroepszaak. 'Op grond van het ontbreken van een ontheffing voor het verstoren van een beverburcht', legt Habitat Advocaten uit, die de zaak voor hen zal leiden. 'Wij zijn van mening dat de ontheffing niet verleend kan worden omdat er sprake is van een vaste rust- of verblijfplaats voor de bevers. Ook is het een essentieel gebied voor de voedselvoorziening van de dieren.'

Een bever bij de Arnhemse Stadsblokken Foto: EcoNatura

'Beverfamilie is een unicum'

Bevers zijn volgens de advocaat 'strikt beschermde soorten' waarvoor Europese richtlijnen en natuurbeschermingswetten gelden. De zaak gaat in eerste instantie alleen om de vergunningen voor de plaatsing van het museumpaviljoen. 'Maar de beschermde status van het leefgebied van de bever heeft verder strekkende gevolgen.'

De gevestigde beverfamilie is 'een unicum', stellen de belangengroepen. Tijdens het ecologische onderzoek dat ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) heeft laten uitvoeren is de bever volgens hen niet opgemerkt. In samenwerking met Milieudefensie hebben ze vervolgens tegenonderzoek laten doen.

'Woningbouw schadelijk voor natuurgebied'

'Wij zijn altijd overtuigd geweest dat het gebied hoge natuurwaarden heeft en rijk is aan soorten', vertelt Margo Meeuwissen namens de belangengroepen. 'Opnieuw sterkt dit onze visie dat woningbouw alleen maar schadelijk is voor dit mooie natuurgebied midden in de stad.'

GroenLinks gaat vragen stellen over de kwestie aan het college. Deze ligt gevoelig voor de grootste Arnhemse raadsfractie. In 2015 stapte de partij uit de toenmalige coalitie met SP, D66 en CDA vanwege de bouwplannen in dit gebied. In het huidige coalitieakkoord liet GroenLinks vastleggen tegen elk voorstel voor dit project te mogen stemmen.

'Stadsblokken-Meinerswijk is het groene hart van onze stad', zegt fractievoorzitter Mark Coenders. 'Daar hoort geen woonwijk. Dat er bevers zaten, vermoedden we al. Dit onderzoek bevestigt dat onomstotelijk. Dat is mooi nieuws, maar ook zorgelijk. De plannen van de projectontwikkelaar bedreigen namelijk direct de leefomgeving van de bevers.'

'Dan kun je daar niet zomaar bouwen'

De gemeente laat weten dat de omgevingsdienst zal gaan onderzoeken of er inderdaad sprake is van bevers bij Stadsblokken-Meinerswijk. 'En als dat zo is, kun je daar inderdaad niet zomaar bouwen', zegt een woordvoerder. Bij de beroepszaak van aankomende woensdag wordt er volgens de gemeente alleen getoetst of de procedures rondom de vergunningverlening in 2018 goed zijn doorlopen. De nieuwe informatie over de vermeende aanwezigheid van de bevers zou daarin buiten beschouwing worden gelaten.

