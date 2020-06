Liesbeth houdt haar café voorlopig dicht: 'Ik kan wel huilen'

Nachtclubs veroorzaken nog een te groot verspreidingsrisico. Ook zijn er tenten die bewust nog niet open gaan. Eén daarvan is Café De Schoof in Arnhem. 'Ik ga maandag niet naar de zaak, want ik kan wel huilen. Ik klink misschien vrolijk, maar het doet zoveel pijn dat we dichtblijven.'

Eigenaresse Liesbeth de Zoete heeft er lang over nadacht of haar café in de Arnhemse binnenstad open kon. 'We hebben met het hele personeel wel honderd proefopstelllingen gedaan en afgelopen zondag unaniem besloten dat wij een zaak hebben waar het niet voor gaat werken.'

Klanten in een hoekje

Het café op de Korenmarkt is binnen smal, heeft weinig terrasruimte, legt Liesbeth uit: 'Op het terras kunnen we maximaal 14 man kwijt en binnen moeten we ze in een hoekje zetten.'

Dit in combinatie met het specifieke klantenbestand was de beslissing voor Liesbeth en haar man Jan een pittige. 'Veel van de mensen die hier komen zijn wat ouder en vaak alleenstaand. Die komen hier voor de sociale contacten en dan moet je ze allemaal apart zetten.'

Sociale leven

De vaste klantenkring bracht Liesbeth een extra dilemma. Ze vertelt dat er al aanvragen binnen kwamen. 'Onder het mom van 'we komen hier al zoveel jaar' belden mensen of we een plekje voor ze vrij wilden houden. We willen geen keuze maken tussen de klanten en we willen ook niemand teleurstellen.'

De toegang tot de Korenmarkt. Foto: Omroep Gelderland

Voor stamgast Ronald Gerrits betekent het dat hij de sociale contacten die hij zo erg mist, voorlopig nog wel even moet blijven missen. 'Een groot deel van mijn sociale leven speelt in Café De Schoof af.'

Met de huidige regels is het voor horeca niet te doen, stelt hij. 'Op den duur zie ik het niet echt zitten dat het zo kan blijven. Voor de hele samenleving niet.'

'Heel erg'

De Schoof had deze zomer een jubileum gepland staan. 'Deze periode is heel erg', vertelt Liesbeth, die als jong meisje al in het café stond. 'Veertig jaar lang draait ons leven om de zaak. Mijn man zei van de week nog: 'Ik mis het gewoon enorm'.'