Reggie na 25 jaar ambulancewerk: 'Het is niet leuk, een dierentuin is leuk'

Noem hem geen ambulancebroeder. 'Dat is zo'n ouderwetse benaming.' Reggie Diets (59) zegt liever dat hij vijfentwintig jaar ambulanceverpleegkundige was. Sinds kort kan hij zichzelf ook schrijver noemen. Reggie schreef zijn ervaringen in de ambulancezorg op in een boek.

Een echte held was hij vroeger niet. 'Als iemand gewond was durfde ik niet te kijken.' Maar een beroepskeuzetest na de middelbare school wees uit dat Reggie geschikt was voor de gezondheidszorg. Óf het onderwijs.

Nu combineert hij het beide. Jarenlang werkte hij als ambulanceverpleegkundige, waarvan een groot deel in Gelderland-Midden. Hij werkte zich op tot onderwijsmanager in de ambulancezorg. Ook doceert hij deels aan de universiteit.

Reggie Diets over zijn boek:

Blogs

Dat Reggie een boek schreef, komt niet uit de lucht vallen. 'Ik schrijf blogs. Een student zei: 'Hier moet je wat mee doen'. Toen ben ik gaan schrijven: 130 pagina's. En foto's verzamelen. Het duurde twee jaar voordat ik dat klaar had.'

In zijn boek Ambulancezorg, altijd in beweging vertelt Reggie ambulanceverhalen. Zoals die keer tijdens een vaccinatieprogramma, toen er een dame voor zijn neus stond: 'herken je hem nog?'. 'Ze wees naar haar zoon van negentien. Als ambulanceverpleegkundige haalde ik vroeger wel eens een frietje bij haar in de snackbar. Toen ze hoogzwanger was waren er complicaties. Ze kwam bij mij in de ambulance terecht. Haar zoon is toen ín de ambulance geboren.'

Tekort aan goed personeel

Toch schreef Reggie zijn boek niet om louter herinneringen op te halen. 'Het is bedoeld om jonge professionals te enthousiasmeren om in de acute zorg te werken. Er is een tekort aan goed personeel.'

'Als mensen zeggen: het is mijn droom om in de ambulance te werken, dan zeg ik: 'droom lekker verder'. Ik wil ook niet horen dat mensen het 'leuk' vinden. Ga dan maar naar de dierentuin. Dát is leuk.'

'In de ambulance heb je te maken met leed van een ander. Passie heb je nodig om dit werk te kunnen doen. Die mensen zijn nodig. Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen aan het vinden van die mensen.'

Reggies boek wordt uitgegeven in eigen beheer en is te bestellen via de website rfdiets.nl.

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten graag zien.