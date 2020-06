Mondkapjes op pontje: bij de ene wel, bij de ander niet

In het openbaar vervoer is sinds 1 juni het dragen van een mondkapje verplicht, omdat het niet altijd haalbaar is om in trein, bus of op de veerpont anderhalve meter afstand tot elkaar te bewaren. In het OV is een mondkapje verplicht, maar op de veerpont kan iedere eigenaar daar zelf een beslissing over nemen.

'Op de autoveren geldt dat je geen mondkapje hoeft te dragen als je in de auto zit. Wanneer je lopend, met de fiets of met de bromfiets bent of uit je voertuig stapt is het wel verplicht. Geen mondkapje = geen toegang tot de veerpont', zegt Riveer, die onder andere de veerverbinding Brakel-Herwijnen exploiteert.

Op de website veerponten.nl staat een overzicht van veren die hebben aangegeven dat een mondkapje verplicht is.

'Strikt noodzakelijk'

Riveer heeft de capaciteit per overtocht met 40 procent moeten verminderen. 'Hierdoor kunnen minder mensen meevaren. Daarom vragen wij om uitsluitend gebruik te maken van onze diensten als dit strikt noodzakelijk is.'

De vraag is nog wel hoeveel mensen er op pinkstermaandag een strikt noodzakelijke overtocht moeten maken. Het veer Brakel-Herwijnen is sinds 8.00 uur weer volop in bedrijf.