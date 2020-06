Bij brand Varsseveld lag twintig keer toegestane hoeveelheid bedrijfsafval

Bij de afvalbrand in Varsseveld twee jaar geleden lag twintig keer de toegestane hoeveelheid bedrijfsafval. Dat blijkt uit wob-documenten, opgevraagd door Omroep Gelderland.

Wat ga ik lezen?

- Veel te veel bedrijfsafval tijdens brand

- Onduidelijke vergunningen waardoor er discussie ontstond tussen bedrijf en gezag

- Tijdelijke afspraken, maar geen gedoogbeschikking



De brand woedde in juli 2018 bij afvalbedrijf Ter Horst. Er waren metershoge vlammen te zien en er was veel zwarte rook. Tien woningen aan de Sinderenseweg werden ontruimd. Na de brand sommeerde de provincie het bedrijf om het afval weg te werken. Naar nu blijkt lag er 10.000m3 bedrijfsafval, terwijl daar volgens de provincie maar 500m3 mocht liggen.

'Afval lag door elkaar'

Onder bedrijfsafval vallen bijvoorbeeld kantoorproducten, tapijten, papier en karton. Gedeputeerde Peter Drenth stelt dat het overschot vooral kwam doordat afval door elkaar lag. 'Het bedrijf heeft heel veel vergunningen, Ter Horst is niet over het totaal heen gegaan, maar veel afval lag door elkaar. Bedrijfsafval tussen bouwafval. Dan ga je over bepaalde hoeveelheden heen.'

Omroep Gelderland maakte bij de brand deze reportage:

Uit documenten blijkt dat het bedrijf niet vindt dat het twintig keer de toegestane hoeveelheid heeft overschreden. Zij waren van mening dat binnen bepaalde categorieën afval kon worden uitgewisseld. Als je van het één te weinig hebt en van het ander teveel, heft dat elkaar op.

Vergunning juridisch onvoldoende duidelijk Provincie Gelderland

Op vragen van Omroep Gelderland wil het bedrijf alleen schriftelijk reageren. 'Hoeveel bedrijfsafval er lag en of er inderdaad meer heeft gelegen dan de vergunde hoeveelheid is onderwerp van discussie geweest met het bevoegd gezag. De vergunning biedt op dit punt ruimte voor discussie.'

Onoverzichtelijke situatie

Ook de provincie erkent die ruimte en stelt dat de bestaande vergunning 'juridisch gezien onvoldoende duidelijkheid geeft.'

Volgens Drenth is de vergunning onoverzichtelijk geworden door de groei. 'Dit zie je overal. Je vraagt iets aan en krijgt een vergunning. Dan ontwikkelt een bedrijf en krijg je nieuwe vergunningen. Voor bedrijfsafval, chemisch afval, huishoudelijk afval. Een keur aan vergunningen en als je dat optelt, dan wordt het onoverzichtelijk.'

En dan is een nieuwe alomvattende vergunning nodig: een revisievergunning. Die is op dit moment in de maak.

Afspraken, maar geen gedoogbeschikking

Kort na de brand maakte de provincie afspraken met het bedrijf. Tijdelijke werkafspraken. In eerste instantie mocht het bedrijf 1600m3 bedrijfsafval opslaan, in 2019 werd dat 2500m3. Dat afval mocht alleen nog binnen worden opgeslagen. Die afspraken gelden nu nog. Ter Horst laat in de schriftelijke reactie weten dat aan deze afspraken wordt voldaan.

Voor de tijdelijke afspraken werd geen gedoogbeschikking afgegeven. Drenth: 'Dat gaat – mede door de inspraak – niet sneller dan een gewone vergunning. Eerlijk gezegd heb ik bij een afvalbedrijf liever gewoon een goede vergunning die onherroepelijk is, dan een tussentijdse gedoogbeschikking. Want dan lijkt het alsof je niet bezig bent met die (alomvattende) revisievergunning. Ik hecht heel veel waarde aan die vergunning', aldus Drenth. 'Dat helpt onze handhavers en geeft zekerheid aan de omwonenden dat het goed op orde is en dat het goed gecontroleerd wordt.'

De provincie hoopt dat de nieuwe vergunning zeker voor het einde van het jaar rond is. Het afgelopen halfjaar zijn er geen overtredingen bij het bedrijf geconstateerd.

Zie ook: