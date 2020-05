'Ronduit schandalig', weer lading afval gedumpt in Veluwse natuur

Opnieuw is er een grote hoeveelheid afval gedumpt in de natuur bij Apeldoorn. Ditmaal trof boswachter Bart Smit van Staatsbosbeheer een dumping aan langs de Oude Arnhemseweg bij Loenen. En dat is niet de eerste keer deze maand.

'Het lijkt erop dat iemand zijn huis aan het renoveren is en al het afval in de natuur dumpt', vertelt een gefrustreerde boswachter. 'Het is ronduit schandalig. Je hebt er ontzettend veel werk aan en het is ook nog eens gevaarlijk. De glasscherven kunnen leiden tot een natuurbrand met alle gevolgen van dien.'

Het afval bestaat uit puin, gipsplaten en zelfs radiatoren en een cv-ketel. 'Het gaat niet om een klein beetje, maar zo'n vier kuub. Dat is erg veel en is dus met een aanhanger in de natuur gegooid.' De gemeente Apeldoorn is eigenaar van de plek waar het afval is achtergelaten en ruimt de berg zo snel mogelijk op.

Schering en inslag

'Het is schering en inslag momenteel. Enkele weken geleden begon het en sindsdien zijn we meerdere keren geconfronteerd met een grote dumping op de Veluwe', vertelt Smit.

Vorige week lag er een grote berg afval in een tunneltje onder de A50, vlakbij deze dumpplek. Iets verderop in Ugchelen troffen natuurbeheerders enkele dagen later een enorme hoeveelheid hennepafval aan.

Smit roept mensen op contact te leggen met de politie als ze iets weten of zien. Belangrijk is daarbij het noteren van een kenteken.

