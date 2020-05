Zorgen om 15-jarigen die te veel alcohol drinken

Er klinken zorgen over het alcoholgebruik van jonge tieners in de gemeente Ede. Een vijfde van de de vijftien- en zestienjarigen in de gemeente drink wel eens meer dan 5 glazen per avond, blijkt uit gemeentecijfers.

GroenLinks Ede vindt dat getal zorgwekkend hoog, zeker omdat er de afgelopen jaren met de campagne Frisvalley juist ingezet is op een verlaging van het alcoholgebruik onder jongeren. 'Het percentage kinderen dat overmatig alcohol drinkt is al jaren stabiel rond de 20 procent. Vinden wij dit acceptabel?', vraagt Ellen Out (GroenLinks).

Rol ouders: 'kindermishandeling'

Wethouder Leon Meijer (ChristenUnie) benadrukt dat ouders een grote rol spelen bij het alcoholgebruik onder jongeren en hun kinderen soms bewust alcohol laten drinken. 'Als je met verschillende ouders spreekt die zeggen toen ik zestien was dronk ik ook en ik zit er nu prima bij, dan heb je een heel lastig gesprek.'

Raşit Görgülü (DKE) noemt het 'kindermishandeling' en 'verwaarlozing'. 'Als je kijkt welke schade alcoholmisbruik bij brengt, dat is enorm. Zijn er manieren om gewoon te handhaven?' Wethouder Meijer reageert: 'In supermarkten en in horeca kun je handhaven. Maar wat er achter een voordeur afspeelt kunnen we niet handhaven. Dus het gaat echt over bewustwording over wat alcohol doet.'

'Stapavonden' voor ouders

De gemeente zet in op voorlichting bij ouders en kinderen. Burgemeester René Verhulst wijst erop dat Ede 'iets nieuws had bedacht': zogenoemde stapavonden voor ouders van tieners. Zij krijgen dan voorlichting over de gevaren van drank en hoe de horeca er mee omgaat. 'Ik had er veel van verwacht, maar dat is niet gelukt de afgelopen periode. Volgend jaar gaan we het weer proberen.'

Ruben van Druiten (BurgerBelangen) vindt overigens dat de gemeenteraadsleden er 'niet te overspannen over moeten doen'. 'Het is niet zo dat jij bij één biertje gelijk een probleem hebt. Als het maar niet vijf of meer glazen zijn.'

