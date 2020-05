Plannen voor nieuw zonnepark in Nijmegen

In Nijmegen moet een nieuw zonnepark komen. Tenminste, dat zijn de plannen van energiecoöperatie Windpark Nijmegen-Betuwe (WPN). Het nieuwe zonnepark is onderdeel van het plan om een energiehub op te zetten die eigendom is van burgers. Het zonnepark moet naast de vier windmolens komen die er al staan, waardoor er zowel uit de wind als uit de zon energie gehaald kan worden.

Maar dat alleen is niet voldoende. 'Het probleem is dat je niet kunt bepalen dat de wind waait, of de zon schijnt als mensen stroom nodig hebben. We hebben daarom een extra stukje techniek nodig om zelf te bepalen wanneer de stroom het elektriciteitsnet in komt', legt Pim de Ridder van WPN uit.

Hiervoor is een grote batterij nodig die de stroom opvangt, waardoor die geleidelijker het elektriciteitsnet in gestuurd kan worden.

8500 huishoudens op Nijmeegse stroom

Op het nieuwe zonnepark komen zo’n 15.000 zonnepanelen. De combinatie van de windmolens en het zonnepark moet stroom opleveren voor zo’n 8500 huishoudens.

Maar hoe weet je nu dat de energie die opgewekt wordt bij jou in de buurt ook bij jou terechtkomt? Pim de Ridder vertelt: 'Het is bij elektriciteit de wet van de kortste weg. Hoe meer mensen zich aansluiten bij de hub, hoe meer stroom er bij de leden komt van onze eigen parken.'

Drukte op het net

Liander is de beheerder van het elektriciteitsnet en is blij met dit soort initiatieven. Het elektriciteitsnet wordt nu regelmatig overbelast. 'Het is net als file op de snelweg, op sommige momenten loopt het elektriciteitsnet vol en ontstaan er knelpunten', zegt woordvoerder Peter Hofland van de energiebeheerder.

De komst van zo’n energiehub zorgt ervoor dat er een minder grote belasting komt specifiek op dit gebied. Daarnaast moet normaal gesproken het elektriciteitsnet worden uitgebreid en dat kost veel tijd en geld. Hofland: 'De zonnepanelen worden nu op dezelfde kabel aangesloten als de windmolens. Er is dus geen extra kabel nodig.'

Bijzonder project

'Er zijn wel veel aanvragen voor het aanleggen van een zonnepark óf windmolenpark, maar de combinatie komt niet vaak voor', Laat Hofland verder weten. Het is volgens hem zo dat als de zon volop schijnt, het vaak niet waait en andersom. Op deze manier haal je winst uit beide natuurbronnen.

Volgens Pim de Ridder heeft het nóg een voordeel: 'Je zou het kunnen zien als een moestuin. Die heb je omdat je het leuk vindt om groente te verbouwen, maar ook om te weten waar je groente vandaan komt.' Dit is naar zijn zeggen ook een sociaal gebeuren. 'Je bent met elkaar in contact én ook nog eens groen bezig.'