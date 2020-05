Honderden mensen zonder baan door corona, maar er gloort hoop

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Wethouder Jeroen Joon vertelt: 'Ook Apeldoorn is geraakt. Sinds het begin van de coronacrisis zijn zo'n 400 WW-uitkeringen aangevraagd.' Hoe structureel die werkloosheid is, dat moet nog gaan blijken.

Picnic in de lift

Een goede impuls voor werkgelegenheid, is als bedrijven uitbreiden, zich aanpassen of zich vestigen in Apeldoorn, vertelt wethouder Joon. 'Een voorbeeld daarvan is Picnic. Er komen hier 450 banen bij. Dat is aanzienlijk.'

Want de online supermarkt heeft zijn oog laten vallen op Apeldoorn. Picnic zit al jaren in de lift en de crisis zorgt daarnaast voor een groeispurt, want meer mensen laten hun boodschappen bezorgen.

Eind juni los

Een distributielocatie in Nijkerk wordt te klein en dus verhuist Picnic naar industriegebied de Ecofactorij, waar het een immense hal betrekt van Royal Reesink. Eind juni moeten de eerste boodschappen geleverd worden.

Joon: 'Ik neem aan dat Picnic straks de werving (van werknemers, red.) gaat doen en dan helpt het dat er meer voor handen is op de arbeidsmarkt', doelt de wethouder op die honderden mensen die werkloos zijn geworden.

Picnic laat weten dat ze snel wil groeien in Apeldoorn, maar dat de 450 medewerkers niet allemaal tegelijk in dienst komen. Bovendien komt een aantal medewerkers uit Nijkerk over. Met een jaar moet alles volgens plan draaien.

Handdoek in de ring

Volgens Jeroen Joon zijn bij de gemeente nog geen faillissementen bekend van grote bedrijven. Wel lieten twaalf kleinere bedrijven weten de handdoek in de ring te moeten gooien vanwege de coronamaatregelen, die het voor hen onmogelijk hebben gemaakt het hoofd boven water te houden.