Museum heeft vrijwilligerstekort, maar Johan is te oud

Hij is net zeventig geworden. Daar baalt Johan van de Pol van, want zijn geliefde vrijwilligerswerk kan hij daardoor waarschijnlijk voorlopig niet doen. Johan leidt groepen rond in het Kijk & Luistermuseum in Bennekom. Maar zijn leeftijd gooit roet in het eten.

Hoewel musea vanaf 1 juni onder voorwaarden weer open mogen, blijft het Kijk & Luistermuseum voorlopig nog dicht. Het museum is nog niet klaar om groepen te ontvangen volgens de gestelde regels van het RIVM. Maar de grootste zorg is het tekort aan vrijwilligers.

In de risicogroep

'Van de ruim vijftig vrijwilligers is tachtig procent zeventig jaar of ouder.' Johan vertelt over een protocol van de Museumvereniging waarin wordt ontraden om mensen uit de risicogroep in te zetten in musea. Mensen van zeventig en ouder vallen in die risicogroep.

'Ontraden', dat is zo'n deftig woord', zegt Johan. 'Ik begrijp dat je ergens een leeftijdsgrens moet trekken. Want hoe ouder, hoe meer risico op het coronavirus. Toch zou ik het liefste gewoon aan de slag gaan.'

Of dat mag, daar moet het bestuur van zijn museum nog over vergaderen. 'Ik kan wel zeggen dat ik aan de slag wil, maar als het dan toch misgaat, dan kan het museum verantwoordelijk worden gehouden.'

Beluister hier het gesprek met Johan:

Mechanische instrumenten

Als vrijwilliger leidt Johan groepen rond. Ook is hij conservator in het Bennekomse museum. Ruim 200 mechanische instrumenten afkomstig uit de periode tussen 1800 en 1900 zijn hier tentoongesteld. 'Ik haal er veel voldoening uit. Het is mooi om het verhaal te vertellen.'

Vooral het gebrek aan rondleiders, zoals Johan, baart het museum zorgen. 'Er zijn er maar vier jonger dan zeventig. Daar kun je slechts één middag mee vullen. We hebben er minimaal twintig nodig. En een nieuwe vrijwilliger opleiden duurt zo een half jaar.'

Oproep

Het Kijk & Luistermuseum roept vrijwilligers op om zich te melden. 'Ze kunnen bijvoorbeeld helpen koffie schenken en zorgen dat bezoekers genoeg afstand houden.'

Ook Erfgoed Gelderland doet dezelfde oproep aan vrijwilligers. Volgens de organisatie zijn er veel Gelderse musea die, mede door de coronacrisis, kampen met een vrijwilligerstekort. Hiervoor is de website www.erfgoedvrijwilliger.nl in het leven geroepen.

