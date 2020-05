Kinderen vinden gestolen 'schat', eigenaren verrast

Een groep kinderen heeft donderdagmiddag een bijzondere vondst gedaan. In een vijver aan de Kraatsweg in Ede vonden zij een oud geldkistje met spullen erin. Het kistje bleek vijf jaar geleden gestolen te zijn bij een inbraak. De vondst laat de eigenaren na al die jaren niet onberoerd.

'We kregen een telefoontje van een 14-jarige jongen, dat hij met een groep andere kinderen een 'schat' had gevonden en dat er nog spullen in zaten', vertelt wijkagent Jannie de Ruijter. 'Ze hadden het kistje mee naar huis genomen en wij zijn daarnaartoe gegaan. Dat vonden ze natuurlijk al heel spannend, een politieauto voor de deur.'

De 'schat' bleek een oud-geldkistje te zijn en was erg vies en verroest. Maar er zat nog wel een portemonnee in. Dankzij pasjes kon de politie de eigenaar vinden. 'Het kistje bleek al snel vijf jaar geleden gestolen te zijn bij een inbraak', zegt De Ruijter.

Nog een kluis

De kinderen vertelden de agenten dat er nog iets in het water zou liggen en stelden voor weer naar de vijver te fietsen om de plek aan te wijzen. 'Wij reden er met de politieauto achteraan. Dat vonden ze natuurlijk nog spannender', vertelt de wijkagent.

'En ja, toen ze ons de plek lieten zien, zagen we inderdaad nog een kistje in het water liggen. Maar ook voor ons lag dit kistje te ver in het water. We hebben toen handhavers laten komen, omdat zij laarzen hebben en verder het water in kunnen.'

Deze kist bleek een grotere kluis te zijn, maar er zat geen deur meer in en dus ook geen inhoud.

Eigenaren emotioneel

De Ruijter bracht de inhoud van het oude geldkistje meteen terug naar de eigenaren en daar stonden zij behoorlijk van te kijken. 'Zij waren erg verrast en blij. Het liet ze dan ook niet onberoerd. Bij de inbraak zijn spullen met emotionele waarde gestolen, dat kwam natuurlijk ook weer even terug.'

De kinderen waren ondertussen maar wat trots op hun vondst. 'En terecht. Ik vind het mooi om te zien dat ze er zoveel moeite voor gedaan hebben. Ze zijn met onze auto op de foto geweest en ik heb het verhaal op Instagram gezet. Dat vonden ze hartstikke leuk', vertelt de eveneens trotse wijkagent.

De post van de wijkagent op Instagram:

