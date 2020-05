Traditionele bloemenwapen Belvédère weer ingekleurd

Een eerste indruk in het Hunnerpark biedt nu al een kleurig stadswapen in het grasveld aan de Waal. Het is volgens de gemeente over veertien dagen op zijn mooist. 'Dan is het echt een grote bloemenzee. Geniet ervan, maar met gepaste afstand', schrijft gemeente Nijmegen donderdag op Facebook.

Het idee en de plaats om dit bloemenwapen te planten en de keuze van de plantjes komt van Piet of Peter Verweij, meer dan 60 jaar geleden opzichter bij de plantsoenendienst van de gemeente Nijmegen.

Foto: RN7

RN7 maakte in mei 2018 een reportage over de aanleg van het bloemenwapen in het Hunnerpark: