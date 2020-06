Terug naar de jaren 80: dit gebeurde er allemaal in Gelderland

'80: Van Lake Placid tot hevige rellen

Op de Olympische Winterspelen in 1980 in Lake Placid wint Annie Borckink verrassend de 1500 meter. De Achterhoekse is in topvorm en rijdt in de wind en sneeuw naar het goud. Dit tot verdriet van ploeggenote Ria Visser.

Ferdi Jolij, alias Frederik Puntdroad, verlaat Normaal en wordt vervangen door Alan Gascoigne: 'De Gaspiepe'. Diezelfde Jolij begint een band met de naam S.S.S.T.: Stichting Samen Spontaan Tekeergaan.

Prinses Margriet opent de Paralympics, die gehouden worden op het Nationaal Sportcentrum Papendal én het is feest bij FC Wageningen: de club promoveert naar de eredivisie.

'81: Piersonstraatrellen

In 1981 wordt Frans Thijssen als eerste niet-Britse speler gekozen tot Engels Voetballer van het Jaar. De voetballer uit Malden maakt furore met Ipswich Town. In Nijmegen komt het tot hevige rellen tijdens de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Piersonstraat.

'82: succes voor Normaal

De jaren tachtig zijn hoogtijdagen voor de etherpiraten. Radio Keizerstad start met uitzenden in Nijmegen. De radiopiraat wordt in korte tijd erg populair. In '82 is er succes voor Normaal: de Achterhoekse band krijgt voor de hit Deurdonderen hun eerste Gouden Plaat. Het Ernemse volkslied van Jofele Japie en de Beunhazen komt uit op single. Het wordt wel het officieuze volkslied van Arnhem genoemd.

In 1983 maakt Nederland kennis met een talentvolle DJ die het mixen een nieuwe dimensie geeft. Nijmegenaar Ben Liebrand mixt de ene na de ander dansplaat aan elkaar bij Veronica.

'83: NEC tegen Barcelona

In 1983 speelde NEC in achtste finales van de Europa Cup II tegen FC Barcelona. Thuis werd er met 3-2 verloren na een 2-0 voorsprong. De Nijmeegse fans geloofden hun ogen niet. Uit verloor NEC in Camp Nou met 2-0.

In het 't Harde is een tragedie: in een leslokaal van Defensie explodeert een mijn. Zes militairen, onder wie de instructeur, worden gedood en tien militairen raken gewond, van wie twee zeer ernstig. Later overlijdt een van de twee ernstig gewonde militairen.

'84: Zwart Wit

In 1984 brengt Normaal de single Politiek uit. Frits Spits weigert de single in de Avondspits te draaien. Hij vindt het een 'vorm van botte grappenmakerij'.

In Amsterdam wordt betoogd tegen het groeiende racisme in de samenleving, naar aanleiding van de moord op Kerwin Duinmeijer. Frank Boeijen brengt over de moord op Kerwin het lied Zwart Wit uit. Omdat er aanwijzingen waren voor gewelddadige repercussies kreeg de Nijmeegse zanger tijdelijk politiebescherming.

'85: Even Apeldoorn bellen

Voor het eerst sinds 1963 wordt er in 1985 weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Henri Ruitenberg uit Oldebroek wordt tweede. De eeuwige roem is voor Evert van Benthem.

De Apeldoornse verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer begint een campagne waarmee ze reclamegeschiedenis zouden schrijven. De slogan die bijna iedereen wel kent: Even Apeldoorn bellen!

Vitesse zit zwaar in de problemen en vreest voor haar voortbestaan. Voorzitter Karel Aalbers deed met een microfoon op de middenstip een emotionele beroep aan de bevolking. Uiteindelijk ging de gemeente Arnhem in juni 85 tóch overstag met 20 stemmen voor en 17 tegen. Net als in 1983 is er weer een ongeval met een landmijn. Tijdens een oefening explodeert een mijn tijdens oefening in 't Harde, er vallen 7 doden.

Wanneer Frank Boeijen in 1985 door de tippelzone van het Kronenburgerpark loopt, herkent hij een oud klasgenootje. In een opwelling schrijft hij de tekst die hij in eerste instantie de titel 'In Ons Paradijs' geeft. 'Kronenburg Park' klinkt beter en een lettergreep minder (KronenburgERpark) komt de zanger gewoon beter uit in zijn metrum.

86': Aanslag op de Makro

De Makro in Duiven worden in de as gelegd door actiegroep Rara. Op deze wijze willen de actievoerders het moederbedrijf van de Makro, SHV, dwingen om zich terug te trekken uit Zuid-Afrika.

De Zangeres Zonder Naam verliest in het programma Wedden Dat!? een weddenschap. Als tegenprestatie moet ze in het Engels een lied gaan zingen... en dan ook nog met de boerrockers van Normaal. Samen met Normaal neemt ze Rock around the clock op.

'87: 'Je komt mijn gemeente niet meer in'

Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt in 1987 zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. Het idee komt van Cultuurminister Elco Brinkman. 'Als je dat doet, dan kom je mijn gemeente niet meer in', zou de Arnhemse burgemeester Job Drijber toen gezegd hebben. Eric Breukink uit Dieren geldt als het grootste wielertalent van ons land. In 1987 wint een etappes in de Ronde van Italië en in de de Ronde van Frankrijk.

Nederland is in de ban van de ontvoering van Ahold-topman Gerrit Jan Heijn. Ferdi E. ontvoert Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog in de bossen bij Doorwerth. De politie arresteert Ferdi E. en vindt op zijn aanwijzingen het stoffelijk overschot van Heijn in de bossen bij Renkum.

In 1988 raakt in heel Nederland het telefoonverkeer ontregeld als een paar miljoen mensen tegelijk proberen te bellen naar de Soundmixshow. De Apeldoornse Jos van den Brom wint de show als John Denver.

'88: Burgers' Bush

Wielrenner Erik Breukink eindigt in de Giro d'Italia als tweede. Hij won daar ook een loodzware etappe over de Gavia in een sneeuwstorm. In Arnhem wordt in 1988 Burgers' Bush geopend, een overdekt oerwoud.

'89: Vitesse kampioen

In 1989 is Breukink heel dichtbij de zege in de Giro, maar een hongerklop nekt hem. 1989 is een mooi jaar voor Vitesse. Onder leiding van de kleurrijke Bert Jacobs worden de Arnhemmers kampioen van de eerste divisie.

Radiopiraten worden steeds vaker uit de lucht gehaald. Radio Keizerstad besluit om op 5 november 1989 definitief te stoppen met de uitzendingen. Er breken in de Arnhemse woonwijk Klarendal rellen uit van buurtbewoners tegen de overlast van drugs.

Op Tweede Pinksterdag staat Radio Gelderland in het teken van de jaren 80. De hele dag kun je luisteren naar muziek uit die tijd.