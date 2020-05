Boa's in Rivierenland willen bodycam tegen agressie

Boa's in Rivierenland krijgen mogelijk een bodycam om agressie in beeld te brengen en zo te helpen bij het opsporen van de daders. Dat meldt burgemeester Beenakker van Tiel. De op het lichaam gedragen camera is een nadrukkelijke wens van de opsporingsambtenaren.

Beenakker is nog met collega's in de regio in overleg om te kijken hoe zij tegenover het toevoegen van de bodycam aan de boa-uitrusting staan. Er wordt nog gewerkt aan een voorstel om de voordelen en bijvoorbeeld ook de kosten in beeld te brengen.

De boa's van Avri worden in de hele regio ingezet voor onder meer toezicht en handhaving op het gebied van parkeren, afval en horeca. Zij lopen daarbij vaak tegen agressie aan.

'Zij zijn goed getraind om de-escalerend op te treden', stelt Beenakker. 'Anders dan bij de politie hebben zij bijvoorbeeld ook de instructie om zich terug te trekken wanneer het onveilig is.'

Geweldsmiddelen

Toch hebben de boa's al enige tijd geleden al handboeien en de bijbehorende geweldsbevoegdheid gekregen. Ook dragen zij een steekwerend vest en een portofoon met een noodknop waarmee zij in directe verbinding met de politie staan. In de regio is toen afgesproken dat het niet wenselijk is om de boa's van verdere geweldsmiddelen te voorzien zoals pepperspray of een wapenstok.

Hiervoor moet ook toestemming zijn van het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding van recente incidenten is landelijk de discussie opgelaaid over het bewapenen van boa's. MInister Grapperhaus heeft aangegeven dat hij hier terughoudend in wil zijn.

Beenakker volgt die lijn. 'Het is een glijdende schaal waarbij de boa's een soort gemeentepolitie worden', zegt hij. 'Dat is op zich niet zo erg, maar dan wil ik ook graag dat het gefinancierd wordt vanuit het Rijk.'

In Tiel valt het volgens de burgemeester momenteel mee met de meldingen van agressie. 'We blijven dit monitoren. Als blijkt dat er wel meer agressie komt en er vanuit de boa's de wens voor een wapenstok komt, dan gaan we opnieuw kijken of we dat willen. Voorlopig zetten we in op de bodycam.'

