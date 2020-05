Kan en mag Scherpenzeel zelfstandig blijven?

De ozb wordt verhoogd, de algemene reserves worden ingezet en er moeten 1000 nieuwe woningen worden gebouwd. Het zijn maatregelen die het Scherpenzeelse college voorstelt in zijn kadernota om zelfstandig te blijven. De provincie Gelderland beoordeelt komende dinsdag of ze daar vertrouwen in heeft.

'Dit is operatie Rookgordijn.’ Willem Schuur, fractievoorzitter van het progressieve PRO Scherpenzeel, is niet te overtuigen door het college. 'Mensen denken dat ik tegen zelfstandigheid van Scherpenzeel ben, dat is echt niet waar. Ik vind het gewoon onverantwoord.'

De partij van Schuur vormde aan het begin van deze periode samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen het college. Maar dat klapte vanwege de zelfstandigheidsdiscussie. Gemeentebelangen staat nu samen met de SGP aan het roer.

Coalitie heeft alle vertrouwen

Op dit moment is er waarschijnlijk geen gemeenteraad in Gelderland die meer verdeeld is dan die van Scherpenzeel. De collegepartijen zijn voor zelfstandigheid, maar de oppositie is tegen en wil liever vrijwillig aansluiten bij Barneveld.

Het college heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de kadernota. Met dit stuk willen burgemeester en wethouders de provincie laten zien dat de gemeente prima zelfstandig kan blijven.

Maar om zelfstandig te kunnen blijven, moet er flink geïnvesteerd worden. Met name in ambtenaren om alle taken die een gemeente heeft goed te kunnen uitvoeren. Wethouder Izaäk van Ekeren (SGP): ‘We hebben niet geaarzeld ook het herindelingsscenario nog eens te bekijken. Maar uit alles blijkt dat een duurzaam en zelfstandig Scherpenzeel de beste, meest logische en efficiëntste manier is om onze ambities te realiseren. We vertrouwen erop dat de provincie dat ook ziet.’

Volgens het college is Scherpenzeel beter af zonder Barneveld. Eigenlijk ging het op veel punten de afgelopen jaren heel goed, aldus wethouder Henny van Dijk. ‘We hebben de afgelopen decennia een voorzieningenniveau opgebouwd waar menig andere gemeente haar vingers bij aflikt.

Barneveld stelt conclusies ter discussie

Scherpenzeel heeft Barneveld ook de gelegenheid gegeven om te reageren op de cijfers die het college heeft gebruikt en de conclusies die daaruit zijn getrokken. Barneveld geeft in een brief die ondertekend is door burgemeester Asje van Dijk aan lang niet alle conclusies van Scherpenzeel te volgen.

Veel argumenten die Scherpenzeel voor zelfstandigheid uitlegt - zoals dat een fusie meer afstand tot de burgers zou opleveren, of dat er te weinig werkplekken op het gemeentehuis in Barneveld zijn en dat er in een grote organisatie meer hiërarchie is - legt de gemeente Barneveld heel anders uit.

Fractievoorzitter Willem Schuur van PRO Scherpenzeel heeft er geen vertrouwen in. ‘De gemeente dekt structurele kosten, zoals de extra ambtenaren, met incidenteel geld of ze haalt geld uit de spaarpot. Ik hoop dat de provincie Scherpenzelers wil beschermen tegen dit college.’

Dinsdag vergadert de provincie Gelderland over de kwestie. Barneveld en Scherpenzeel worden donderdag geïnformeerd.

Zie ook: Gemeente weet het zeker: Scherpenzeel moet zelfstandig verder