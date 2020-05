Ter Voert neemt droomkroeg in Silvolde over

'Ik ben er supertrots op', zegt Ter Voert in reactie op de overname van de kroeg aan de Prins Bernhardstraat. Hij huurde in de voorgaande jaren het pand van Grolsch Vastgoed, die het uiteindelijk aan hem heeft verkocht. 'Ik heb er jaren keihard voor gewerkt met het hele gezin. Ik ben er hartstikke blij mee dat ik mijn eigen droomkroeg heb.' De timing van de aanschaf valt ongelukkig samen met de uitbraak van het coronavirus, dat grote gevolgen heeft voor de horeca. 'Iedereen zal wel denken, 'waar begint hij aan', maar ik heb goede ideeën voor de toekomst', verzekert de eigenaar. 'Deze tijd is natuurlijk niks, maar dat wordt wel weer beter. Er komen ook betere tijden.'



Na de coronacrisis hoopt Ter Voert met 't Centrum een spil te blijven in het dorp. 'Niet alleen voor mij, maar voor de plaats zelf is dat denk ik heel belangrijk', geeft de nieuwe eigenaar aan, die in een verleden zelf ook ging stappen in de kroeg die hij nu heeft gekocht. Zijn café is onder meer thuisbasis van een biljartvereniging en een schietvereniging. 'Voor alles en iedereen is het het beste als er weer mooie tijden aankomen', aldus Ter Voert.



Maandag deur open

Op Tweede Pinksterdag, maandag 1 juni, gaat de kroeg open. Hoewel de gedwongen sluiting Ter Voert en zijn familie de mogelijkheid heeft gegeven om de kroeg op te knappen, wordt er nu hard gewerkt om open te kunnen met inachtneming van de coronavoorschriften. 'Het is werken tegen de klok, want we willen meteen goed voor de dag komen', aldus de uitbater, die desondanks vertrouwen én zin heeft in de start. 'We moeten de eerste dag meteen knallen en laten zien wat we kunnen.'