Dit schilderij moet je straks zien in museum Het Valkhof

Er kan vanaf volgende week weer volop genoten worden van de kunst in Gelderland. Veel musea gaan namelijk weer open, maar bij Het Valkhof blijft het nog wel even stil. Het Nijmeegse museum opent pas op 21 juni weer haar deuren.

In Het Valkhof is het stil en de kunstwerken hangen, staan of liggen in lege zalen. Muren worden opnieuw geverfd en nieuwe exposities worden klaargezet voor de opening. Eén van kunstwerken die je volgens conservator Yvette Driever straks sowieso echt even moet gaan bekijken is het portret van dokter IJsbrand van Diemerbroeck.

Het portret behoort tot de vaste collectie van het museum. Maar in het najaar krijgt het een speciaal plekje in de de tentoonstelling over de pest in Nijmegen.

De Pestdokter

IJsbrand van Diemerbroeck was tijdens de pestuitbraak in Nijmegen in het jaar 1635-1636 de pestdokter van de stad. Al zijn bevindingen uit die tijd beschreef hij later in het ‘Traktaat van de Pest’.

Het boek werd zijn bekendste werk en door zijn kennis over de pest kreeg hij de bijnaam ‘de pestdokter’.

Pandemie in de 17e eeuw

Van Diemerbroeck was voor die tijd een belangrijke dokter, vertelt Driever. 'In zijn boek beschrijft hij bijvoorbeeld hoe om te gaan met de pest. Het is natuurlijk fantastisch om in dit tijdperk nog te kunnen lezen hoe de artsen om ging met de pest in de 17de eeuw. Dit is nu natuurlijk heel actueel. Aan de ene kant gaan we tegenwoordig anders om met pandemieën maar aan de anderen kant zijn er ook wel weer overeenkomsten. Zo komt het begrip quarantaine uit de pest periode.'

