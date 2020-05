Ilonka werd jarenlang misbruikt door trainer: 'Ik voelde me schuldig'

Ilonka was een getalenteerde jonge atlete. Ze liep de 5 kilometer bijvoorbeeld in 17 minuten en 41 seconden. Ze was gepassioneerd en leefde voor haar sport. Ze vond een trainer die dat ook was en die haar beter wilde maken. 'We konden goed opschieten met elkaar. Er was sprake van een vertrouwensband.'

Van kwaad tot erger

Maar daar werd misbruik van gemaakt. 'Hij begon met te zeggen dat hij vond dat ik mooie borsten heb. Het ging langzaam van kwaad tot erger. Een keer een hand op een plek waar het niet hoort. Naderhand vraag je je dan af: deed-ie dat nu echt? Maar ik dacht dan vaak: ach zo zal hij het wel niet bedoeld hebben. Totdat hij dingen ging doen waarvan je denkt: ja, dat bedoelt hij dus wel echt zo', blikt ze terug.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Online platform

Donderdag is in Doetinchem een online platform gepresenteerd waarin veel meer slachtoffers hun verhaal doen. Het is een initiatief van Renald Majoor. Hij werd als jeugdspeler van Vitesse ook slachtoffer van seksueel misbruik.

De noodzaak om dit probleem aan de kaak te stellen, is terug te vinden in de cijfers. In Nederland worden een op de acht sporters slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag. 'Het is onacceptabel', zegt de Arnhemse burgemeester Marcouch. 'Als je als ouder je kind naar een sportvereniging brengt, moet je ervan op aan kunnen dat dat in een veilige omgeving gebeurt.'

Schuldig

De reden dat slechts 10 procent van de slachtoffers naar buiten komt met hun verhaal is schuldgevoel. 'Ik had het idee, doordat het zolang geduurd heeft, dat ik het zelf mogelijk heb gemaakt', zegt Ilonka.

Oplossingen voor deze problemen zijn niet zo makkelijk te vinden. Een verklaring omtrent gedrag is ook niet zaligmakend. Veel verenigingen vragen hier wel om bij hun vrijwilligers en trainers. 'Maar zo'n verklaring zegt ook niet alles', aldus Marcouch. 'Dat zegt alleen iets over je verleden. En eigenlijk ook alleen maar als je gepakt bent.' De burgervader van Arnhem hoopt op kritische blikken van mensen binnen de verenigingen en een goede controle aan de deur.

Met Ilonka gaat het nu naar eigen zeggen goed. 'Ik heb zware tijden gekend. Het is soms heel moeilijk geweest. Tegen iedereen die hiermee te maken heeft gehad, wil ik zeggen dat ze zich niet schuldig moeten voelen. Het is jouw schuld niet. En daarnaast: kom ermee naar buiten. Vertel je verhaal. Meld het.'