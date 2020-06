Onenigheid over uitkijktoren op vuilnisbelt, klompenpad Wekerom deels dicht

Een deel van het klompenpad in Wekerom gaat in februari 2021 dicht. Dat heeft de eigenaar van landgoed De Valouwe Wildbaan Noord besloten. Het zou door de komst van een uitkijktoren te druk worden in het bos, waar ook een dassenpopulatie woont.

Het pad loopt van het kulturhus in hartje Wekerom via het Wekeromse Zand en bos naar het veelbesproken uitkijkpunt op een voormalige vuilnisbelt.

Veel meer toerisme en 'gif' uit vuilnisbelt

Door de uitkijktoren neemt het toerisme toe, waardoor er minder rust is voor dieren in het bos, meent beheerder Guido Wiersma. 'Er komt een te hoge druk op de flora en fauna', vertelt hij. Bovendien maakt hij zich net als een groep omwonenden grote zorgen over giftig afvalwater dat uit de voormalige vuilnisbelt stroomt. Dat wordt alleen maar meer als het drukker wordt op de belt, is de angst.

Bekijk hieronder een video over de 'lekkende' vuilnisbelt in Wekerom. Tekst gaat daaronder verder.

Wiersma zegt dat de gemeente Ede hem en zijn vrouw nooit betrokken heeft bij de plannen voor een uitkijktoren op de oude vuilnisbelt. Dat er sinds afgelopen Pasen een toren staat, bevalt hen dan ook helemaal niet.

De gemeente laat weten de beheerder van het landgoed wél betrokken te hebben bij de plannen voor de uitkijktoren. 'In het gesprek over het uitkijkpunt op de Belt is de beheerder van het landgoed, evenals omwonenden, telkens geïnformeerd door ons', stelt een woordvoerder. 'Daarmee was het landgoed jarenlang één van onze gesprekspartners.'

Op zoek naar alternatieve routes

De gemeente heeft in 2009 een overeenkomst gesloten over het klompenpad tot midden februari 2021. 'Nu de uitkijktoren waarschijnlijk in gebruik wordt genomen en de gemeente onze bezwaren naast zich neerlegt, hebben we besloten de overeenkomst over het faciliteren van het klompenpad te beëindigen', vertelt Wiersma.

'De gemeente Ede betreurt dit omdat het wandelaars een mooie route door het Edese buitengebied biedt', laat een woordvoerder van de gemeente Ede weten. 'We onderzoeken daarom welke alternatieve wandelroutes mogelijk zijn.'

Zie ook: