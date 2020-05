VVD'er Karin Kalthoff vice-voorzitter Arnhemse gemeenteraad

Karin Kalthoff (VVD) is voor de komende twee jaar gekozen tot vice-voorzitter van de Arnhemse gemeenteraad. Daarmee is zij de eerste vervanger van burgemeester Ahmed Marcouch als voorzitter van de raad. Zij volgt Daniël Becker (ChristenUnie) op, die zijn ambitie om priester te worden hoopt te verwezenlijken.

Becker was niet verkiesbaar voor een nieuwe termijn. 'Ik doe nu in Gent een opleiding orthodoxe theologie', legt hij uit. 'Als God en de mensen het willen, is het de bedoeling dat ik tot diaken en daarna misschien priester word gewijd.' De combinatie met het vice-voorzitterschap werd daarom 'te pittig'. Hij blijft wel fractievoorzitter voor zijn partij in de gemeenteraad.

Processen en omgangsvormen

Kalthoff won de verkiezing van Mattijs Loor (D66), die zich ook kandidaat had gesteld. Of ik geschikt ben, zal ik moeten gaan bewijzen, stelt Kalthoff. 'Maar ik denk dat ik open, eerlijk en doortastend ben. Iemand die zowel de processen als de omgangsvormen goed leidt.'

Zij zal letten op de toon van het debat en het betrekken van burgers. 'We moeten mensen duidelijk maken wat hun mogelijkheden zijn en dat ze ook zelf voorstellen kunnen doen. Daarin moeten we meer uitnodigend worden.'

'Meteen herstellen'

En als iets niet door de beugel kan: meteen herstellen, vindt Kalthoff. 'Wat ik nu merk als er over de schreef wordt gegaan, is dat het een beetje blijft hangen. Daar ga ik scherper opzitten. Ik zal een gesprek niet ontlopen.' Dat betekent volgens de liberaal niet per se dat ze strenger hoeft te zijn. 'Het kan ook duidelijker zijn. We weten allemaal heel goed wat de procedures en afspraken zijn.'

Aan het einde van haar periode moeten er meer en betere dialogen zijn. 'Dat we niet alleen maar fel in debat zijn, maar elkaar ook weten te vinden in dingen die prettig en gezellig zijn.'