Daniëls verkenner bij crisis Achterhoekse ziekenhuizen

Marcel Daniëls is door minister Martin van Rijn aangesteld als verkenner voor de bestuurlijke crisis bij de Achterhoekse ziekenhuizen. Hij moet de impasse doorbreken die is ontstaan tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk binnen het bestuur van het overkoepelende Santiz.

'De verkenner onderzoekt hoe goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle 300.000 inwoners van de Achterhoek toekomstbestendig gerealiseerd kan worden', zo schrijft minister Van Rijn voor Medische Zorg in een Kamerbrief. In eerste instantie moet Daniëls zich richten op het herstel van en draagvlak voor de bestuurlijke verhoudingen. 'Daarna zal de verkenner zich richten op het opstarten van een dialoog binnen de al eerder ingestelde regiogroep over goede en duurzame zorg in de Achterhoek', aldus Van Rijn. 'Deze regiogroep levert uiteindelijk een toekomstvisie die een helder beeld creëert van wat er aan duurzame ziekenhuiszorg nodig en mogelijk is in de regio Achterhoek.'



De aanstelling van de verkenner is een reactie op een oproep van Achterhoekse burgemeesters. Eind april vroegen ze de minister om hulp naar aanleiding van de bestuurlijke crisis bij Santiz nadat Rolf de Folter stopte als waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur. Daniëls is actief als cardioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Eerder was hij onder meer voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten en voorzitter van de Raad Kwaliteit binnen deze organisatie.