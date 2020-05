Versleutelde telefoon 'mysterieuze' Jaouad W. uit Tiel toegevoegd in Taghi-proces

Het nieuws over de nieuwe door het OM gekraakte PGB-telefoons kwam naar voren tijdens een inleidende zitting van het Marengo-proces aan de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, zo meldt het Algemeen Dagblad. In dit proces zijn een groot aantal mannen aangeklaagd die deel zouden hebben uitgemaakt van de misdaadorganisatie van Ridouan Taghi en Saïd Razzouki.

Een van de drie mannen van wie nu de Pretty Good Privacy-telefoon is gekraakt door het Team High Tech Crime van de politie, is Jaouad W. (40) - die overigens op dit moment níet terechtstaat in het Marengo-proces. Wat er aan gegevens op deze telefoon staat, moet overigens nog blijken. De andere twee criminelen van wie de mobieltjes zijn gekraakt, zijn Zakaria A. - die wel verdachte is in het Marengo-proces - en Anouar B., die vastzit in Marokko.

Het Openbaar Ministerie kan de nieuwe telefoongegevens mogelijk goed gebruiken. Het zal mogelijk nieuw bewijsmateriaal gaan leveren naast de al bestaande berg aan PGP-data zoals die eerder zijn onderschept bij criminelen uit de omgeving van Taghi. Criminelen maken van zulke telefoons gebruik omdat ze niet te kraken zouden zijn. Inmiddels lukt het onderzoekers zo nu en dan om het berichtverkeer tussen dergelijke toestellen juist wel te kraken.

Deelname jeugdbende

Maar wie is deze Jaouad W. uit Tiel? Er is weinig meer over hem bekend dan dat er de afgelopen jaren in rechtbankstukken naar voren is gekomen: hij verhuisde rond de eeuwwisseling van Vianen naar Tiel en stichtte daar een gezin. Maar al in de jaren 90 zou hij deel hebben uitgemaakt van een jeugdbende - de Bad Boys - die later de grondslag zou vormen voor de Taghi-groepering, zo schreef Het Parool eerder dit jaar.

Het onderzoek naar de Taghi-groep - en de rol van de Tielenaar daar binnen - komt in de zomer van 2015 aan het rollen door een grote wapenvondst in een opslagloods in Nieuwegein. In dezelfde periode doet de politie ook een aantal opmerkelijke vondsten in Gelderland. Zo blijken er in garageboxen in Maurik twee gestolen Audi's te zijn geparkeerd voorzien van petflessen met benzine.

In Tiel, zoals gezegd de toenmalige woonplaats van W., vindt de politie een patroonhouder met acht patronen. Justitie begint Jaouad W. in de loop van het zogeheten Koper-onderzoek te zien als een van de onderaannemers van Taghi. Een crimineel die met zijn ondergeschikten moordt op bestelling.

Iedere procesdag een andere bril

W. wordt in 2015 opgepakt en moet vanaf 2016 voor komen in het 26Koper-proces, destijds een eerste poging van justitie om de misdaden van de Taghi-groep voor de rechter te brengen.

In de eerste aanleg van het proces, gevoerd aan de rechtbank in Amsterdam in oktober 2016, manifesteert W. zich - door vrijwel iedere procesdag een andere bril te dragen en soms ook met bijpassend hoofddeksel - als een man met meerdere looks. Opmerkelijk genoeg komt dat overeen met de manier waarop hij zich in het milieu manifesteert. W. blijkt een hele reeks bijnamen te bezitten, waaronder B-Lurge, Boek en 'de Chinees'. Ook tijdens observaties zien agenten dat hij regelmatig van uiterlijk wisselt.

De Tielenaar zou betrokken zijn geweest bij liquidaties in Utrecht (Ranko Skekic), Amersfoort (Samir 'Babbels' Jabli), Zoetemeer (de vergismoord op Robert Zweekhorst) en Steenbergen (drugstransporteur Rinus Moerer). Maar het OM krijgt lang niet alle verdenkingen rondom W. en zijn handlangers rond, laat staan hun contacten met Taghi.

Het gerechtshof veroordeelt de man uit Tiel in 2018 tot 13 jaar gevangenisstraf voor voorbereiding aan liquidaties, en deelname- en leidinggeven aan een criminele organisatie.

