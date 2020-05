Horeca in Zutphen krijgt ruimte voor grotere terrassen

Horeca-ondernemers in Zutphen staan te popelen om hun 'corona-proof' terras te openen. Ze krijgen daar van het college de komende tijd ook fors meer ruimte voor. De consequentie is wel dat een aantal marktkramen op de zaterdag moet verkassen en dat een belangrijke toegangsweg naar het centrum verkeersvrij wordt.

Met een brede glimlach wijst Remy Koppel aan hoe zijn terras er straks uit komt te zien. 'We krijgen er een stukje van vijf meter bij, tot aan de straat. Het terras wordt dus een stuk groter, heel fijn.' Toch is het niet zo dat de eigenaar van Café Camelot ineens veel meer mensen dan 'normaal' kwijt kan op zijn terras. 'We hebben wel extra meters in verband met de anderhalvemeter regel, maar geen extra tafels of stoelen.'

Auto's en fietsers niet overal meer welkom

Om de horeca de ruimte te geven sluit de gemeente de Lange Hofstraat en een deel van de Groenmarkt af voor verkeer, inclusief fietsers. Volgens wethouder Annelies de Jonge is dat nodig om een bezoek aan het 'corona-terras' veilig te laten verlopen. 'Als je hier verkeer doorheen laat rijden dan wordt het gewoon gevaarlijk. Dus het verkeer moet eruit om dit mogelijk te maken.’

Ondernemers aan de Lange Hofstraat reageren wisselend op de afsluiting, die in principe tot en met oktober geldt. Hanneke Siebelink van kledingzaak Miramé denkt dat het voor sommige klanten best een probleem kan worden. 'Veel vaste klanten uit de omgeving komen allemaal tot de deur, op de fiets of met de auto, dus het is dubbel, maar als ik de weegschaal bekijk dan gaat die toch even naar de horeca.'

Marijn Smit van bakkerij Driekant vindt het voor de weekenden een prima oplossing, maar doordeweeks zou hij liever de straat gewoon openhouden voor verkeer. 'Dan hebben wij juist veel klanten die met de auto of de fiets bij de deur komen. Ik zie eigenlijk vooral op lange termijn wel nadelige gevolgen.'

Marktkramen verkassen

Door de nieuwe, grotere terrassen gaat er op de zaterdagmarkt ook het een en ander veranderen. Enkele kramen moet van de Zaadmarkt en een deel van de Houtmarkt, worden verplaatst naar de Groenmarkt. 'We maken ruimte', vertelt Hanneke Golbach. Met haar stroopwafelkraam verkast ze vanaf volgende week zaterdag van de ene naar de andere kant van de stad.

Golbach heeft haar nieuwe plekje al bestudeerd, maar of het nou gunstig of nadelig is voor de klandizie, kan ze nog niet inschatten. 'Het is spannend, de praktijk moet het uitwijzen.' Wel is ze erg blij dat de markt op zaterdag in de binnenstad blijft. 'We versterken elkaar en ik denk dat het heel leuk wordt met de terrassen erdoorheen. En dat de horeca meer ruimte krijgt, dat gun ik ze ook wel.' Op de donderdag blijft de markt voorlopig hetzelfde, terrasuitbreiding is dan niet mogelijk.

'Kom niet allemaal tegelijk'

Wethouder Annelies de Jonge hoopt met de nieuwe maatregelen de horeca-ondernemers in de stad tegemoet te komen. 'Ik hoop dat de ondernemers de komende tijd weer goed kunnen boeren.' Wel waarschuwt ze alvast dat Zutphenaren niet met z'n allen tegelijk naar de binnenstad moeten komen.

‘We moeten niet met z’n allen tegelijkertijd het terras op willen, want dan wordt het te druk in de stad en dan zullen we moeten ingrijpen. Dus wacht gewoon lekker je kans af totdat er voor jou ook een plekje is.'