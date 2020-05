‘We pissen naast de pot’, omwonenden Railterminal kritisch over compensatie

De RTG wordt ter hoogte van Valburg gerealiseerd door de provincie Gelderland en vormt een overslagpunt van trein op vrachtwagen, of andersom. Tegen de plannen zijn meer dan honderd bezwaren ingediend door omwonenden. Zij maken zich zorgen over geluids- en lichtoverlast, onveilige verkeerssituaties en fors meer vrachtverkeer.

Mensen die in een huis wonen dat door de RTG minder waard wordt, maken kans op een schadevergoeding van de provincie. De Overbetuwse raad besloot in 2017 dat omwonenden die uit het gebied willen vertrekken ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun woning aan de gemeente te verkopen. Daarom stelt het college nu een aankoopregeling voor. In juli stemt de raad daarover.

Rechtszaak

De aankoopregeling is voor omwonenden die in aanmerking komen voor de provinciale vergoeding, maar liever helemaal van hun huis af willen. Zij moeten het dan eerst via een gewone makelaar proberen te verkopen. Staat de woning na één jaar nog te koop, dan bepaalt een onafhankelijke taxateur voor welk bedrag de bewoners het aan de gemeente kunnen verkopen. Daar reserveert Overbetuwe nu vier miljoen euro voor.

‘Dit is de eerste keer dat de gemeente iets goed doet in dit hele proces’, stelt Koos Nijssen, voorzitter van Leefbaar Reeth. Sinds de aankondiging van de Railterminal strijdt hij fel tegen de plannen. ‘We zijn redelijk tevreden met de basis van de aankoopregeling, maar de datum kunnen we écht niet accepteren.’

De regeling geldt namelijk alleen voor mensen die hun woning voor 2007 hebben gekocht. Dat wordt ook wel de ‘voorzienbaarheidsdatum’ genoemd: vanaf toen konden mensen volgens de provincie weten dat de RTG er komt. ‘Maar de plannen zoals ze vandaag in detail op tafel liggen, waren er toen nog niet’, vertelt Nijssen. ‘Daarom stappen we tegen de tijd dat het definitieve ontwerp van de RTG klaar is, naar de rechter.’

‘Pissen naast de pot’

Naast Nijssen woont de familie Van Veen. Een tijd geleden kocht de provincie een stuk van hun achtertuin op, omdat daar een wal wordt gebouwd voor de RTG. Ze kijken enorm op tegen de verwachte overlast van felle bouwlampen en oorverdovende vrachtwagens.

‘Toen wij ons huis kochten, was hier helemaal nog geen sprake van’, meent moeder Van Veen. Haar gezin kwam een korte periode na de voorzienbaarheidsdatum in Reeth te wonen. ‘Wij vallen net buiten die regeling, dus nu pissen we naast het potje’, voegt ze toe. ‘Het is ons huis, onze grond, wij betalen de hypotheek, maar hoe je het ook wendt of keert, de Railterminal komt er toch.'

Twee ton voor DERT

Deze week bepaalde de provincie Gelderland ook dat Dutch European Rail Terminal (DERT) een compensatie krijgt van 220.000 euro. Deze marktpartij leek lange tijd dé gegadigde voor de exploitatie van de railterminal. Maar uiteindelijk werd besloten dat er een openbare aanbesteding moet komen omdat er onzekerheid was vanwege de mogelijke staatssteun.

Volgens de provincie heeft DERT de afgelopen jaren veel kennis ingebracht: kennis die door de provincie werd benut bij de uitwerking van het plan.

