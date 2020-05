'Migranten zijn huishouden en mogen niet worden beboet'

Mogen arbeidsmigranten die samenwonen ook samen reizen? Nee, zegt voorzitter Ton Heerts van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Ja, zegt advocate Caren Schipperus van Alex advocaten in Wijchen. Beiden reageren op de volle busjes met arbeidsmigranten bij de slachterij van Vion in Apeldoorn woensdag.

'In het bestuursrecht gaan we bij een huishouden uit van een vorm van duurzaam samenleven waarbij er een gezamenlijke pot is waarvan alle rekeningen worden betaald, maar dat ook meer doet dan alleen de kosten delen. Nu weet ik uit mijn studententijd dat je veel samen bent en dicht op elkaar woont, dat is vergelijkbaar met de huizen waarin arbeidsmigranten wonen. Je zit ook continu in elkaars ruimte met een gezamenlijke keuken enzovoort. In dat geval lijken studentenhuizen en verblijven voor arbeidsmigranten sterk op dat van een gezin, dus ook op een huishouden', zo stelt Schipperus.

Luister hier naar het radiogesprek met Schipperus:

En dus mogen zij ook met drie of meer personen in een auto vervoerd worden naar hun werk, zo stelt de advocate. 'Wat mij betreft kan dat niet als strafbaar worden beschouwd. Als ze in een arbeidsmigrantenverblijf leven als een gezin, dan is dat vergelijkbaar als met een gezin in een auto zitten.'

'Strafblad na boete is geen goede maatregel'

Maar toch krijgen arbeidsmigranten soms boetes. En ook anderen overtreden soms coronaregels zonder dat ze het zelf doorhebben en dat heeft soms verstrekkende gevolgen, vertelt de advocate. 'Op het moment dat je zo'n boete krijgt op basis van de coronawetgeving, dan krijg je ook een strafblad. En soms moet je later een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen bij een werkgever. Dan kan het een belemmering zijn om ergens aan het werk te komen. Ik vind dit dus geen goede maatregel. Een strafblad gaat veel te ver. Ik snap dat maatregelen voor de volksgezondheid nodig zijn, maar niet iedereen begrijpt ze meteen of overziet de consequenties. Maar het heeft wel een strafblad als gevolg, dat is niet rechtvaardig.'

Het advocatenkantoor in Wijchen roept dan ook iedereen op om in verzet te komen tegen een boete. 'Je moet vooral niet betalen, want dan verlies je je recht op verzet. Op onze site kun je zien hoe je in verzet kan komen tegen een boete. En ja, we verwachten in de meeste gevallen wel dat de rechter je gelijk gaat geven.'

