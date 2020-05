Kröller-Müller Museum heropent op 1 juni

Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller: ‘We zijn erg blij dat we onze bezoekers weer kunnen ontvangen. We willen hen graag een veilig, maar ook plezierig en ontspannen bezoek bieden. De rust en de ruimte van onze beeldentuin en de prachtige natuur om ons heen gaan daar zeker bij helpen!’

Een veilig bezoek

Om het aantal bezoekers dat zich tegelijkertijd in het museum bevindt te reguleren, zijn kaartjes alleen verkrijgbaar via de website van het museum. Er kan een tijdstip worden geboekt voor de start van het bezoek. De digitale kaartverkoop begint op vrijdag 29 mei.

Ook in het museum zijn extra maatregelen genomen. Zo is er een maximumaantal bezoekers per ruimte vastgesteld en er is een vaste looproute, die door de tentoonstellingen en de hele collectie voert. Voor zowel het publiek als de medewerkers zijn hygiënemaatregelen getroffen.

Tentoonstellingen

De tentoonstellingen Niet met zoveel woorden en Parels uit het verre oosten, beide te zien ten tijde van de sluiting van het museum op 13 maart, zijn verlengd.

Ewerdt Hilgemann. Work in progress (1959-2020), net ingericht toen het museum dichtging, is nu voor het eerst te bekijken.

Het volledige tentoonstellingsprogramma is te vinden op de website van het museum, www.krollermuller.nl

Jardin d’émail weer toegankelijk

In de beeldentuin ligt publiekslieveling Jardin d’émail (1974) van Jean Dubuffet (Le Havre, 1901-Parijs, 1985) weer te stralen na een vijf jaar durende restauratie. In de Van de Veldevleugel van het museum is een film van het restauratieproces te zien. Ook verschijnt er een publicatie ter gelegenheid van de restauratie.

Het museum is extra open in juli en augustus. In die maanden is het museum ook op maandag geopend.