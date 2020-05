Stierkalfje Dexter ontsnapt twee keer in drie dagen

De eigenaar is hard op zoek naar het dier in de omgeving van Didam, waar het kalf stond nadat hij maandag was gekocht via Marktplaats. Hij was die nacht ontsnapt door over een hek van anderhalve meter hoog te springen. Twee mensen uit het dorp zagen en dier lopen en alarmeerden de Dierenambulance.

Tweede ontsnappingspoging

In de nacht van woensdag op donderdag heeft de eigenaar van de stier opnieuw alarm geslagen, toen het weer was verdwenen, laat Frank Dogterom van Stichting Blijdschap voor de Dieren weten. 'Wij proberen samen met de eigenaar via diverse wegen op zoek te gaan naar het dier. Andere instanties en politie kunnen nu niets doen.'

Irene ten Voorde sprak op Radio Gelderland met Frank Dogterom. De tekst gaat verder onder het fragment:

Dexter is vermoedelijk nog in de buurt van Didam. Tijdens zijn eerste ontsnapping wist hij ongeveer 1,5 kilometer af te leggen. 'Mogelijk staat hij ergens in een schuurtje, in een sloot of verstopt hij zich in de bosjes. Hij is makkelijk te herkennen, want het is een dwergvariant, hij is zo'n 70 tot 90 centimeter hoog. Daarnaast is hij heel luidruchtig.'

'Je kan hem gewoon aaien'

Mensen die het dier tegenkomen hoeven niet bang te zijn en kunnen Dexter zelf benaderen. 'Hij is heel mak, je kan hem makkelijk aaien en hij doet je niks. Je kan proberen om hem aan een touw te leggen.'

Wie het dier aantreft, kan de stichting of de Dierenambulance bellen.