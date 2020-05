'Arbeidsmigranten moeten op meerdere plekken in gemeente worden ondergebracht'

De gemeente Oost Gelre is hard aan het nadenken hoe ze in Groenlo arbeidsmigranten kunnen huisvesten. De gemeente is daar al een tijdje mee bezig, maar door de actualiteit rond de huisvesting van arbeidsmigranten in Groenlo, wordt de aandacht er opnieuw op gevestigd.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente kijkt naar hoe arbeidsmigranten in algemene zin moeten worden gehuisvest in Oost-Gelre. 'Het is niet zo dat we nu voor vleesverwerker Vion aan de slag zijn en woningen aan het reserveren zijn.' Wel denkt de gemeente hard na hoe ze de migranten kunnen huisvesten. Een tijd geleden is gesproken over één complex voor arbeidsmigranten, maar dat heeft de gemeente al afgeschoten.

Nu wordt er nagedacht over een mogelijkheid om de arbeidsmigranten in verschillende woningen, verspreid door de gemeente, kunnen wonen. 'Maar daar staan we niet alleen in. Daar heeft ook het bedrijfsleven een grote rol in', zegt een woordvoerder.

'We zijn er al een tijdje mee aan de slag, maar door de problemen bij Vion komt de problematiek rond huisvesting nu wel duidelijker naar voren. Het krijgt nu dus een extra dimensie, juist daarom heeft de gemeenteraad er nu ook meer belangstelling voor. Dat is ook goed.'

'We zitten bovenop naleven maatregelen'

De gemeente laat verder weten dat er dat zij 'bovenop de naleving van de maatregelen van Vion zitten'. De vleesverwerker ging de afgelopen dagen de fout in met te veel mensen in een klein busje, dit werd in Apeldoorn geconstateerd. De voorzitter van de Veiligheidsregio, Ton Heerts, stuurde een brief naar de directie van Vion waarin hij afspraken maakte met het bedrijf. Het gaat daar onder meer om afspraken omtrent het vervoer van de migranten.

In Groenlo zitten ruim 600 medewerkers in thuisquarantaine. Maar de medewerkers die daar aan de slag gaan worden gecontroleerd of ze de gemaakte afspraken ook naleven.