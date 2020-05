Doornroosje opent deuren met coronaproof dance-event

"Onze geliefde dancescene ligt volledig op zijn gat en dat doet pijn", zegt programmeur Jonatan Brand. "Overal worden livestreams uitgezonden maar toch missen bezoekers de harde muziek, het samen zijn, het dansen en natuurlijk de muziek van hun favoriete dj’s. Dit nachtleven zoals iedereen gewend was wordt met 1,5 meter afstand houden erg lastig en dat is jammer."

Proeven van nachtleven

Toch gaat Doornroosje de bezoeker weer laten proeven van het nachtleven. Acht Nijmeegse organisatoren – Planet Rose, Orbit, Diskodip, WTF, Froday, No Sweat, Chocolade en Subcultuur – zetten hun favoriete dj op het podium en brengen ‘de nacht’ terug naar Doornroosje. Bezoekers kopen voor hun favoriete tijdslot een ticket inclusief drankje voor 10 euro. De opbrengst van het evenement gaat volledig naar de artiesten.

Impact op sector

Doornroosje onderzoekt met dit initiatief de (on)mogelijkheden van het poppodium in de 1,5 meter samenleving. "Het is natuurlijk onmogelijk om een dance-avond op deze manier rendabel te organiseren, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan", aldus Brand. "Op deze manier laten we de impact op onze sector duidelijk zien terwijl we onderzoeken wat wél mogelijk is om publiek en artiest bij elkaar te brengen." Het evenement kent een strikt protocol om de veiligheid van publiek en artiesten te waarborgen. Zo is de zaal is opgedeeld in 30 vakken, krijgen bezoekers bij binnenkomst hun drankje mee en blijven bar en toilet gesloten. Na ieder tijdslot wordt alles gedesinfecteerd en worden bezoekers één voor één naar binnen en buiten begeleid.