'Dierenactivist uit België zit achter brand', zegt eigenaar eendenslachterij

De politie is donderdagochtend aanwezig op het terrein van Duck-To in Ermelo en doet onderzoek. In de loop van de ochtend wordt meer nieuws verwacht rondom de brand bij de eendenslachterij.

Meneer Thomassen. Wat een schrik, afgelopen nacht. Wat is er volgens u gebeurd?

'Ze zijn vannacht het terrein binnengedrongen met twee jerrycans benzine. Met de ene jerrycan zijn de vrachtwagens bespoten en die zijn daarna in brand gestoken. De andere jerrycan hebben ze neergezet in een weeghokje, omdat de fabriek op slot zat. Daar hebben ze geprobeerd de jerrycan te laten ontploffen, maar er was te weinig zuurstof en dat is niet gelukt. Gelukkig staat de fabriek er nog, maar de vrachtwagens zijn verloren.'

U heeft het over 'ze' op de bewakingsbeelden. Wat ziet u nog meer?

'We zien één persoon die binnen is geweest. Het is al gebleken dat het om een dierenactivist gaat. Het onderzoek loopt nu verder nog.'

Hoe weet u dat het om een dierenactivist gaat?

'Zijn auto is in beslag genomen, een auto met Belgisch kenteken. De auto hoort bij een dierenactivist uit België. Dat is al bekend. De politie onderzoekt het nu verder.'

Heeft u al vaker te maken gehad met deze activisten?

'In de pluimveesector is dit al vaker voorgekomen, ook bij andere collega's. Meestal gebeurt het in de weekenden, maar ze weten dat wij door de coronacrisis nu stilliggen. Dat bood een mooie gelegenheid om het doordeweeks te doen. We staan al vaker in een slecht daglicht door bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren en Animal Rights, en een partij in Ermelo, maar dit maakten we nog niet mee.'

Wat maakt u nog meer mee?

'Heel veel. Eigenlijk wil je daar niet mee naar buiten. Ze maken je overal voor uit, de medewerkers worden daar wel eens bang van. Dat gebeurt heel vaak en als we dan gaan kijken wat voor mensen dat zijn, kom je vaak toch weer uit in dat wereldje. Het wereldje van de dierenactivisten. Die gaan wel eens een streepje te ver. Veel te ver. Want dit kán niet.'

Is de politie nu nog bij u aanwezig?

'Ja, en de brandweer ook. Die is net teruggekomen, omdat de vlammen weer aanwakkerden. De technische recherche is ook onderweg. Als je ziet wat ze hebben aangericht... dat kan niet. Dat mag niet en dat moet opgepakt worden. Dit kan zo niet langer.'

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, die 's nachts ter plaatse kwam om de brand te bestrijden, geeft aan dat de oorzaak nog niet bekend is.

