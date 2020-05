Wat vind jij: Ik ben blij dat mijn sportschool weer open gaat

De sportscholen zijn opgelucht. Even leek het erop dat ze pas in september hun deuren weer konden openen, maar er is in Den Haag nu toch besloten dat ze vanaf 1 juli weer open mogen, mits ze voldoen aan de voorwaarden die hen zijn gegeven. En dat blijkt nu het geval. Maar mocht er een nieuwe coronapiek ontstaan, zal het besluit alsnog heroverwogen worden.

