Keolis krijgt een week om uitleg te geven over geheime clausules

Vervoersbedrijf Keolis krijgt een week de tijd om duidelijkheid te verschaffen over de geheime clausule in de aanbesteding. Dat zegt gedeputeerde Jan van der Meer tijdens een debat over Keolis.

Het bedrijf won vorig jaar de aanbesteding van Overijssel, Flevoland en de Veluwe. Die aanbesteding is 900 miljoen euro waard. Vorige week werd duidelijk dat het bedrijf een geheime clausule had opgenomen in een contract met een Chinese busbouwer.

Keolis won de aanbesteding mede door alle emissievrije bussen. Maar in de geheime clausule stond dat het Chinese bedrijf geen boete of rechtszaak tegemoet zou kunnen zien als de leveringsgaranties van de bussen niet gehaald zouden worden. Dat meldde Follow the Money in een publicatie. Van der Meer bevestigde dat de door Follow the Money gevonden onrechtmatigheid de zogenoemde sideletter betreft.

Veel vragen: nog weinig antwoorden

Het regende tijdens het debat in Provinciale Staten vragen over Keolis. Een aantal partijen wilden weten of de concessie - die eind dit jaar ingaat - kan worden uitgesteld of ingetrokken. Van der Meer wilde daar absoluut nog niet aan. 'Dat is nu echt te voorbarig. We moeten eerst duidelijkheid hebben', aldus de gedeputeerde.

De provincie is samen met Overijssel en Flevoland begonnen met een juridisch onderzoek. Dan moet er ook een juridisch advies komen over de mogelijkheden: bijvoorbeeld of er redenen zijn om het contract te verbreken.

