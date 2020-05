Vleesbedrijf Vion regelt 50 touringcars voor vervoer medewerkers

Vleesbedrijf Vion zet vanaf donderdag meer dan 50 touringcars in om medewerkers naar het werk te brengen. Het dragen van mondkapjes in de bussen is verplicht. Dat is een van de maatregelen die het bedrijf neemt na de ophef over coronagevallen in Groenlo en de tijdelijke sluiting van de locatie in Apeldoorn.

De politie in Apeldoorn sloot deze woensdag een slachterij van Vion in Apeldoorn af omdat daar de coronarichtlijnen waren geschonden. Bij de slachterij waren 17 busjes aangekomen met arbeidsmigranten die onderling niet voldoende afstand hielden. Een grote controle van alle 500 medewerkers was woensdagavond rond 20.00 uur afgerond. Eerder bleken 147 collega's bij de vestiging van Vion in Groenlo besmet met corona.

Definitie van huishouden

'Vandaag heeft de politie proces-verbaal opgemaakt. De overtredingen betreffen voornamelijk de definitie van huishouden binnen de geldende afspraken van transport', zegt Vion-directeur Ronald Lotgerink. 'Wij meenden ook dat onze medewerkers die samenleefden in dezelfde woning tot een huishouden behoorden. Dat blijkt in strijd met de RIVM-restricties volgens de politie van Apeldoorn. We begrijpen de positie van de veiligheidsregio's. En wij gaan gehoor geven aan hun oproep. Dat is onze verantwoordelijkheid.'

Woensdag gaf uitzendbureau Horizon Groep inderdaad aan dat medewerkers die bij elkaar wonen, ook met elkaar per busje naar het werk gingen. 'Samen koken, dus ook samen in een busje', aldus directeur Moba Aoulad Ben Arroun.

Personeel krijgt instructies

Vion zegt nog woensdagavond alle medewerkers te informeren over de nieuwe maatregelen en afspraken. Uitzendbureaus en chauffeurs ontvangen een instructie over de wijzigingen in het transport. Lotgerink: 'Het betreft hier duizenden medewerkers en tientallen transportbewegingen. Honderd procent garantie op een foutloze start donderdag bestaat daarom niet.'

Grenscontroles

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland laat weten dat er donderdag controles op stapel staan langs de grens met Duitsland. Veel arbeidsmigranten van Vion wonen in Duitsland.

