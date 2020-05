'Hubert Bruls in race voor burgemeesterspost Den Haag'

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is in de race om de nieuwe burgemeester van Den Haag te worden. Volgens de Telegraaf keert de naam van de 54-jarige Bruls 'het vaakst terug op de lijstjes'. De CDA'er is sinds 2012 burgemeester van Nijmegen.

Als voorzitter van het overleg van de 25 veiligheidsregio's haalde Hubert Bruls de afgelopen maanden vaak de landelijke media, vooral over de coronamaatregelen en de naleving ervan. Eerder liet hij zich al stevig uit over met name veiligheid en drugszaken. Via een woordvoerder laat Bruls weten zelf niet in te willen gaan op de geruchten rond het burgemeesterschap van Den Haag.

Opvolger Krikke

In de hofstad zou Bruls de opvolger zijn van Pauline Krikke, die zelf eerder de ambtsketen droeg in Arnhem. In Den Haag moest Krikke het veld ruimen na heftige kritiek op haar functioneren rond uit de hand gelopen vreugdevuren tijdens oud en nieuw van 2019 in Scheveningen en Duindorp.

De gemeenteraad van Den Haag besluit donderdagavond wie Krikke opvolgt. De raad komt dan voor een extra vergadering bijeen om te stemmen. In totaal solliciteerden 23 mensen op de baan in Den Haag. De namen van de sollicitanten blijven altijd binnenskamers.