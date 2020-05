Omwonenden Nijmeegse GGD-complex: 'Niet nóg meer studenten in onze wijk!'

Geen extra studentenwoningen in de wijk, dat is de boodschap van een petitie die woensdagavond is aangeboden aan de Nijmeegse gemeenteraad. De hartenkreet is ondertekend door 200 omwonenden van het GGD-complex aan de Groenewoudseweg. Het college van Nijmegen wil daarin een nieuw studentencomplex vestigen, maar de buurt is daar fel op tegen.

Nu al zijn er 2460 studenten in de wijk die een kamer huren van studentenhuisvester SSH& en daar komen nog eens tientallen particulier verhuurde woningen bij, zo zegt de buurt. ‘Dat doen wij graag, maar wij verzetten ons tegen het plan om nog meer studentenwoningen op het huidige GGD-terrein te vestigen.’

Scheefgroei

Volgens de buurt blijkt zelfs uit eigen onderzoek van de gemeente dat er veel meer behoefte is aan starterswoningen en seniorenwoningen. Volgens de buurt is er sprake van scheefgroei door het grote aantal studenten in hun wijk, waardoor andere groepen geen toegang meer zouden krijgen.

De buurt maakt zich ook zorgen over andere plannen van de gemeente, zoals de vestiging van het nieuwe hoofdkantoor van de GGD in de wijk, de aanleg van een fietssnelweg en de vestiging van nog een studentencomplex naast het oude Doornroosje. ‘De gemeente heeft al veelvuldig laten zien geen rekening te houden met de belangen van bewoners indien we niet onze stem laten horen’, zo zegt een van hen in de video die is aangeboden aan de gemeente.

Stuitend

Volgens de buurt zijn de plannen zelfs overbodig omdat er ook al plannen zijn voor studentenwoningen in de Erasmustoren aan de Heyendaalseweg en in de nieuwe woontoren die in het centrum moet komen.

Maar het college luistert volgens de bewoners niet naar hen, zo blijkt uit de videoboodschap aan de gemeenteraad. ‘Wij vinden het stuitend dat de gemeente onze zorgen naast zich neerlegt.’ De buurt hoopt met de petitie de gemeenteraad aan haar zijde te krijgen.