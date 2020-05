Chauffeurs busjes met migranten: 'We moesten rijden van onze baas'

Het slachthuis in Apeldoorn is afgesloten. Foto: Luciano de Graaf

De politie heeft afgelopen nacht en vanochtend busjes met medewerkers gecontroleerd, die vanuit Duitsland en Nederland op weg waren naar slachthuizen. 'In totaal zijn er 24 busjes tegengehouden. In 17 daarvan zijn overtredingen van de RIVM-maatregelen geconstateerd. Een deel van de busjes kwam uit Duitsland. Bij zeven busjes ging het wel goed', vertelt Heerts.

Hij verklaarde ook dat samenwonende arbeidsmigranten niet worden gezien als huishouden. Dat betekent dat er niet meer dan twee mensen in een auto mogen. Maar chauffeurs van de busjes verklaarden het volgende tegenover de politie: 'Wij moesten rijden van onze baas.'

Terrein slachterij afgesloten

Omdat er overtredingen werden geconstateerd, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio besloten om het terrein van Vion in Apeldoorn af te sluiten. 'Alle mensen die het terrein verlieten, zijn gecontroleerd. Zij werden ook gevraagd om niet met het vervoer van die ochtend terug te reizen. Ook werd gekeken of er medewerkers van Vion in Groenlo (die nu in quarantaine moeten zitten) aan de slag waren in Apeldoorn.'

Maar er was niet alleen een actie bij het slachthuis in Apeldoorn gaande. 'Ook is om 16.00 uur dezelfde actie gestart bij de retailafdeling van Vion in Groenlo.' Dat is niet het slachthuis dat al gesloten was.

In totaal hebben in Apeldoorn 500 mensen het terrein verlaten, in Groenlo waren dat er 200. 'Zij zijn deels te voet en deels met auto's weer naar huis gegaan', stelt Heerts.

Heerts dreigt met maatregelen

Heerts stuurt de directie van Vion een brief waarin staat dat er niemand meer op de terreinen van Vion mag komen zonder dat de medewerkers zich houden aan de RIVM-richtlijnen. De directie moet woensdag voor 24.00 uur bevestigen dat dit het geval is. Anders volgen er maatregelen. Rond 19.00 uur had Vion nog niet gereageerd.