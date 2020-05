Winkels in Elburg zondag open, ondanks 'moreel appèl' van burgemeester

Met een 'moreel appèl' hoopt de Elburgse burgemeester Jan Nathan Rozendaal ondernemers in de Vesting ervan te weerhouden komend weekend geen koopzondag te houden. Geruchten over een 'deal' met winkeliersvereniging Winkel Vesting Elburg (WVE) spreekt hij met klem tegen. 'Ik ga er gewoon vanuit dat mensen zich aan de wet houden, en niet op zondag hun winkel openen.' De WVE laat ondertussen weten dat de koopzondag door zal gaan.

De aankondiging van de illegale koopzondag maakte veel reacties los op sociale media. Voorstanders van keuzevrijheid steunden de 'burgerlijk ongehoorzame' ondernemers, terwijl tegenstanders wezen op het feit dat de gemeenteraad democratisch had besloten geen koopzondag toe te staan. Zelfs Tweede Kamerleden Kees Verhoeven (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bemoeiden zich via Twitter met de discussie.

Statement afgeven

Met de koopzondag willen de ondernemers in de historische Vesting een statement afgeven aan de gemeenteraad. 'Het water staat ons op dit moment aan de lippen', zegt Joop Zwart namens de Winkel Vesting Elburg. 'In Elburg moeten we het altijd al hebben van het toeristenseizoen: in de winter is de vesting zo goed als leeg, maar moet ik mijn personeel en mijn huur wel gewoon betalen.'

Door de coronacrisis hebben de ondernemers al veel omzet verloren zien gaan. 'Ik heb tot wel 80 procent minder omzet dan normaal, dan weet ik niet hoe we straks de winter gaan overleven.'

Hoop op gemeenteraad

De winkeliers hadden hun hoop gevestigd op een amendement waarover maandagavond werd gestemd door de gemeenteraad: één zomer de vrijheid om de winkel te openen op zondag, om de gevolgen van de coronacrisis enigszins te dempen. 'Het liefst hebben we altijd die keuzevrijheid, maar dit jaar zou het al heel fijn zijn geweest.'

Het mocht niet zo zijn: de gemeenteraad stemde in meerderheid tegen. En dus gaat de opening komende zondag tegen de wet- en regelgeving in. Op dinsdag ontstond ophef op sociale media, omdat de burgemeester gedreigd zou hebben al 23 bekeuringen van 1000 euro per stuk klaar te hebben liggen op het gemeentehuis. 'Maar dat heb ik absoluut niet gezegd', ontkent burgemeester Jan Nathan Rozendaal.

Crowdfunding gestopt

Een crowdfunding die in het leven was geroepen om de 23.000 euro alvast bij elkaar te sparen, is om die reden stopgezet. Binnen 17 uur was er al 6.500 euro opgehaald.

Dinsdagavond kwamen de ondernemers bij elkaar voor een spoedberaad. Ook burgemeester Rozendaal schoof aan bij het overleg. 'Daar heb ik uitgelegd dat ik het niet vind kunnen dat de winkeliersvereniging, toch één van onze samenwerkingspartners, haar leden oproept de wet te overtreden. Er ligt een democratisch besluit, dat moet iedereen gewoon respecteren.'

Zwart begrijpt die uitspraak. 'En dat zullen we inderdaad ook gaan doen', zegt hij. 'Maar de koopzondag heeft al zoveel publiciteit gekregen, dat we hebben besloten deze ene keer toch de deuren van onze winkels open te doen. Daarna gebeurt het niet weer.'

Te weinig respect

Verschillende mensen spreken op sociale media van een 'deal tussen de gemeente en de ondernemers' en van 'chantagepraktijken'. Zwart en Rozendaal zijn allebei niet blij met de berichten. 'Verhalen gaan op sociale media een eigen leven leiden, en dat willen wij als WVE echt niet', benadrukt Zwart. 'Op deze manier creëren mensen alleen maar meer verdeeldheid onder de bevolking.'

Rozendaal vindt vooral dat de toon van de discussie heftig is. 'Mensen mogen het best met elkaar oneens zijn, maar laten we alsjeblieft wel respect voor andermans levensovertuiging hebben.'

Of de burgemeester gaat handhaven, wil hij niet zeggen. 'Ik heb helemaal geen zin om te moeten handhaven, daar ben ik niet van. Ik vraag aan iedere burger en ondernemer om zich aan de wet te houden.'

Dat gaat deze zondag dus niet gebeuren: tussen 13:00 en 17:00 uur aan 23 winkels in de Vesting van Elburg voor het eerst en voorlopig voor het laatst op zondag open. 'Inderdaad, een unieke gebeurtenis', lacht Zwart.