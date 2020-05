Pompeigenaar Wenting naar Raad van State

'Als het zo’n slecht plan was, hadden ze ons eerder moeten terugroepen en niet zeven jaar lang moeten laten werken', vindt Wenting, die zijn tankstation aan de Wijnbergseweg heeft verhuurd aan Fieten Olie. 'Dat heeft ons een hoop geld gekost en dat kost dadelijk de gemeenschap heel veel geld.' Wenting verwacht dat er mogelijk een miljoen euro aan kosten zijn voor de gemeente wegens de voorbereiding op de verhuizing. Tijdens een spannende vergadering besloot de gemeenteraad begin maart met één stem verschil de verhuizing tegen te houden, tot grote onvrede van het college. Wenting heeft geen begrip voor de keuze van de raad. 'Zij hoeven dat niet te betalen', zegt de pompeigenaar over de gemaakte kosten. 'Wij moeten dat met z’n allen betalen.'



De draai van de politiek was mede te danken aan een succesvolle handtekeningenactie. Omwonenden van De Zumpe verzamelden meer dan drieduizend krabbels omdat de pomp negatieve invloed zou hebben op het bij de rondweg gelegen natuurgebied. Die lobby vond gehoor in de Doetinchemse raad. 'Wat ik de politici verwijt is dat er niet naar elkaar en naar het college geluisterd wordt. Die lobby heeft de actiegroep prima gedaan, maar dat een raad zich zo laat meenemen', verzucht Wenting. 'Medio 2019 was alles nog rond, maar ze slaan om als een blad aan de boom. Het is gewoon onbetrouwbaar.'



Petitie vanuit de buurt

Omwonenden van de pomp zijn op hun beurt begin april een petitie gestart die inmiddels honderd keer is ondertekend. 'Wij vinden het raar dat we in eerste instantie niet gehoord zijn', zegt Jeroen van Haaren, voorzitter van Buurtvereniging Oranje Boven, die wijst naar de aandacht voor de petitie voor bescherming van De Zumpe. 'Wij willen dat de pomp verplaatst wordt vanwege de veiligheid. Dat gaat om de LPG-installatie, maar ook om de aanzuigende werking op het verkeer. Waar het tankstation dan heen gaat, is voor ons minder belangrijk.' Ze roepen de gemeenteraad met de petitie op om het besluit van begin maart terug te draaien.



Open voor andere oplossing

Wenting heeft een jurist in de arm genomen en stapt naar de Raad van State als de gemeente niet met een goede oplossing voor hem komt, bijvoorbeeld een nieuwe locatie. 'Ik zie hele goede kansen, want er zijn beloftes gedaan', zegt de eigenaar van het tankstation over de juridische stap. 'Wij zijn hier vanaf 2013 mee bezig en aan het voorbereiden. Dit is gewoon te zot voor woorden.'