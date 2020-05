Mogelijke stunt op komst: Edgar Barreto misschien terug naar NEC

Edgar Barreto zou graag terug willen keren naar de Nijmeegse club. De 35-jarige middenvelder uit Paraguay heeft zijn contract bij het Italiaanse Sampdoria laten ontbinden. En dat voedt de geruchtenmachine. De voormalige publiekslieveling zou zelf zeker oren hebben naar een rentree. Hij heeft zijn huis in Nijmegen altijd aangehouden. En binnen de club zijn er ook zeker mensen die de dynamische middenvelder graag zien terugkeren. De vraag is alleen wat het financiële plaatje is. Een transfersom hoeft NEC in ieder geval niet meer te betalen.

Barreto speelde van 2004 tot 2007 voor NEC. Hij maakte in de periode veel indruk en stond in de belangstelling van onder meer Feyenoord, maar verkaste uiteindelijk naar het Italiaanse Reggina. Als NEC'er nam hij deel aan de Olympische Spelen in Athene in 2004 en het WK voetbal in Duitsland in 2006.