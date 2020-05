'Huisgenoten in busjes naar vleesbedrijven'

Horizon Groep staat toe dat mensen die een woning delen in hetzelfde busje plaatsnemen. 'Samen koken, dus ook samen in een busje', zegt directeur Moba Aoulad Ben Arroun. 'Mensen die niet in hetzelfde huis wonen, zitten niet samen in één busje.' Horizon Groep kocht speciaal extra busjes voor het vervoer van arbeidsmigranten.

De politie stelt op haar website dat het erg onverstandig én strafbaar is om met drie personen (of meer) in een auto te zitten als je niet uit hetzelfde huishouden komt. De norm is namelijk dat je 1,5 meter afstand moet kunnen houden. Dat kan niet in een personenauto.



In een werkbus gelden de afspraken ook. 'De afspraak is wel dat we altijd 1,5 meter afstand moeten houden als we niet tot één huishouden behoren (dus een gezin of anderszins huisgenoten zijn). Met drie of meer mensen in een werkbus kun je nooit genoeg afstand houden. Hierdoor loop je een grotere kans om corona te krijgen én om het te verspreiden', zo meldt de politie.