Aanpak multiprobleemgezinnen moet Arnhem miljoenen besparen

Arnhemse multiprobleemhuishoudens krijgen andere ondersteuning. In een zogeheten 'sociaal hospitaal' moet in twee jaar tijd 150 gezinnen worden geholpen, als het aan het college ligt. Dat moet ook nog eens een besparing opleveren van 3,6 miljoen euro.

Het gaat bijvoorbeeld om bijstandsgezinnen die mede vanwege schulden in armoede leven en daarnaast verschillende zorgvragen hebben. Een flink deel van het beschikbare zorgbudget zou naar dit relatief kleine percentage 'veelgebruikers' gaan.

De pilot kost 875.00 euro, maar door deze groep beter te helpen verwacht de gemeente uiteindelijk 3,6 miljoen euro te besparen. Dit jaar moet dat op jeugdzorg al 200.000 euro opleveren.

'Bureaucratische muren'

Er wordt onder meer gepoogd voor deze gezinnen een doorbraak te realiseren en 'bureaucratische muren te slechten' door ze te helpen met alle wetten en regels waar ze tegenaan lopen. Het gaat om maatwerkplannen die hun grootste problemen uit de weg moeten ruimen. Dat moet leiden tot een 'betere kwaliteit van leven' en 'nieuwe routines'.

In steden als Den Haag, Almelo en Enschede zijn daar volgens het stadsbestuur goede resultaten mee geboekt. Kanttekening is wel dat er nog alleen gegevens bekend zijn over het eerste jaar na de geboden hulp. Dat zegt dus nog niets over de periode daarna, erkent het college. Terwijl deze problematiek vaak 'over generaties heen gaat'.

'Effectieve hulp en besparen'

'Het is mooi dat we effectieve hulp kunnen bieden en tegelijk besparen', zegt wethouder Hans de Vroome. 'Maar de belangrijkste winst is een veel beter leven voor deze gezinnen en nieuw toekomstperspectief voor de kinderen.' Het sociaal hospitaal is onderdeel van het pakket aan besparingsmaatregelen op de zorg dat De Vroome eerder dit jaar aankondigde.

De gemeenteraad zal nog wel zijn goedkeuring moeten geven voor de plannen.

