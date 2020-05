Motie ‘Opnemen kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen’ aangenomen

'Het lijkt wel alsof al het leed in de wereld is verdrongen door onze eigen strijd tegen het coronavirus. Het eigen hemd is nader dan de rok van een ander. En dat is begrijpelijk. De zorgen om onze gezondheid, behoud van ons bedrijf, behoud van ons werk, behoud van onze sociale zekerheid zijn terecht. Daardoor staan andere problemen nauwelijks op onze radar. En toch is de nood van vluchtelingen in de wereld groot. Dichter bij huis denken wij vooral aan Griekenland waar jonge alleenstaande vluchtelingen onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zitten', aldus Teun Juk.

Noodkreet

Griekenland stuurde zeven maanden geleden een noodkreet naar de lidstaten van de Europese Unie: neemt u alstublieft samen een groep van 2.500 kinderen over die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen. Een aantal Europese landen heeft hieraan inmiddels gehoor gegeven. Maar de Nederlandse regering doet nog niet mee.

Juk: 'Inmiddels hebben meerdere Nederlandse gemeentes zich bereid verklaard kinderen te ontvangen. Zonder een besluit van onze regering gebeurt er niets en blijven deze kinderen in hun levensbedreigende situatie, extra bedreigend in coronatijd.'

Signaal

De PvdA, D66, ChristenUnie en CDA dienen dan ook een motie in met als doel om een bijdrage te leveren aan de opvang van kwetsbare alleenstaande kinderen in Griekse Vluchtelingenkampen. 'Deze motie is een signaal richting Den Haag, maar ook een signaal richting de Europese Unie. Er moet écht wat gebeuren. Wij beseffen heel goed dat de rijksoverheid in de lead is. Toch is deze motie een signaal van barmhartigheid en solidariteit.'

Met de motie verklaart de raad:

zich aan te sluiten bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children;

een brief te sturen aan het kabinet om aan te dringen op opname van 500 alleenstaande en kwetsbare kinderen uit de Griekse vluchtelingkampen; en

in dezelfde brief richting het kabinet aan te geven dat de gemeente Hattem bereid is om zich in te spannen om een aantal van deze kinderen uit Griekse opvangkampen een veilige plek te bieden.

De motie werd, met uitzondering van de VVD, door de Hattemer partijen aangenomen.