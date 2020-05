NEC laat spelers met aflopende contracten noodgedwongen wachten

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat NEC voorzichtiger is, maar dat was sowieso al de ingezette koers. 'Wij hebben met ingang van het afgelopen seizoen zeventien contracten afgekocht of laten aflopen ', verklaart algemeen directeur Wilco van Schaik. 'Dat moest ook, want we moesten bezuinigen. Er zijn ook nog wat trainers vertrokken. Dat heeft tot een bezuiniging geleid van meer dan twee miljoen, die we keihard nodig hebben voor corona.'

Drie, vier spelers nodig

'We houden best wel wat ruimte over om iets te doen, maar minder dan we drie maanden geleden dachten voor corona. We hebben wel een aantal spelers nodig om de selectie op vijftien, zestien volwaardige A-contractspelers te krijgen. Dus hebben we drie, vier spelers nodig voor bepaalde posities, die we willen vastleggen. We hadden er meer gewild, maar dat kan nu niet meer', gaat Van Schaik verder.

Aflopende contracten

Veel spelers met aflopende contracten, zoals Josef Kvida, Bas Kuipers en Mart Dijkstra, hebben geen nieuwe aanbieding meer gekregen. 'Voorlopig zijn we met niemand in gesprek. Niemand is uit beeld. We zijn voor bepaalde posities aan het kijken om die in te vullen. Maar op dit moment zijn we niet concreet in gesprek met die jongens.'

Wilco van Schaik met Bart van Rooij, die voor langere tijd is vastgelegd

NEC brak wel het contract van Bart van Rooij open. 'Daar zijn we trots op. We bouwen op dat soort gasten, die vormen een perfect uithangbord. Ook met Dirk Proper zijn we in gesprek om te verlengen. We hebben er heel veel vertrouwen in dat dat rond komt. Zo willen we gaan bouwen aan het NEC dat we voor ogen hebben voor de toekomst. We zijn ook in gesprek over Jordy Bruijn, maar het is pas akkoord als de handtekeningen op papier staan. Dat is wel een type speler, qua mentaliteit, qua prof en vooral ook qua voetbal, waarmee wij NEC denken te versterken richting het nieuwe seizoen', vertelt de algemeen directeur.

Plek vier of vijf

De coronacrisis hakt er volgens Van Schaik flink in. 'Dat gaat ons ook miljoenen kosten. De scenario's liggen klaar, met of zonder publiek en wanneer we kunnen beginnen. We hebben ze allemaal besproken. Wij hebben vorig jaar al keihard moeten ingrijpen, waardoor we al meer dan twee miljoen hebben bezuinigd. We kunnen nu geen zes, zeven spelers halen, we moeten ons beperken tot drie of vier. Dat is ook nodig, want we hebben nog maar twaalf volwaardige A-contractspelers over. Corona hakt erin. Maar we hebben nog een klein potje om de selectie te versterken, zodat we kunnen meespelen om plek vier of vijf.'