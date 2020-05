Historische ruimtevlucht Elon Musk vanavond boven Gelderland te zien

Een historisch moment in de ruimtevaartgeschiedenis is vanavond met het blote oog boven Gelderland te zien. Het bedrijf SpaceX van zakenman Elon Musk lanceert in de Verenigde Staten een raket met daarin twee astronauten die vertrekken naar het ruimtestation ISS.

Het is de eerste keer dat een commercieel bedrijf een bemande ruimtevlucht uitvoert. Wie vanavond naar het zuiden kijkt kan even zwaaien naar de raket. 'Het weer in Nederland lijkt in ieder geval mee te helpen. Vanavond is het helder', aldus WeerPlaza.

De raket met twee Amerikaanse astronauten wordt gelanceerd vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida in de Verenigde Staten. Er is wel een kleine kans dat het weer in de VS roet in het eten gooit. Dan wordt de lancering verplaatst naar zaterdag.

Crew Dragon vliegt heel snel richting Europa

Het is de eerste keer in negen jaar dat de Verenigde Staten zelf weer mensen in een baan rond de aarde brengen. De laatste jaren waren de Amerikanen afhankelijk van Rusland.

De raket heeft de naam Crew Dragon en is volgens WeerPlaza ook te zien boven Gelderland. Na de lancering in de Verenigde Staten vliegt de raket in een noodgang richting Europa. Uiteindelijk bereikt de capsule een snelheid van ongeveer 27.000 kilometer per uur.

Op welk moment kun je de raket zien?

22.33 uur - De lancering vanaf ruimtebasis Cape Canaveral in Florida in de Verenigde Staten.

22.56 uur - De raket vliegt over het noordoosten van Frankrijk en is op dat moment vanuit Nederland ook te zien.

Om de raket te zien, kun je volgens WeerPlaza het beste richting het zuiden kijken tussen 22.50 en 23.00 uur. Daar zie je dan een lichtgevend bolletje vanuit het westen naar het oosten gaan. Dit kun je al met het blote oog zien, dus je hebt niet per se speciale apparatuur nodig.

Hier kun je de lancering live zien

Met tablets een raket besturen

Elon Musk is de man achter de elektrische auto Tesla en vanavond voert hij met SpaceX als eerste commerciële bedrijf een bemande ruimtevlucht uit. En de invloeden van Tesla zijn ook terug te zien in de raket. De capsule wordt niet met knoppen en schakelaars bediend, maar met schermen die op tablets lijken.

Zie je vanavond de raket voorbijkomen? Stuur dan je foto in via WhatsApp.