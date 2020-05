Hoe gaat het met de leerlingen en leerkrachten in het speciaal basisonderwijs?

In veel media werd tijdens het begin van de coronacrisis geopperd dat kinderen uit het speciaal onderwijs extra kwetsbaar zouden zijn. Zo werd gesproken over het zoekraken van grote aantallen kinderen toen de scholen voor speciaal onderwijs op last van de overheid moesten sluiten.



Later kwamen daar publicaties in de pers bij die beweerden dat het voor de kinderen van het SBO en hun ouders schier onmogelijk bleek digitaal onderwijs te volgen.



RTV-Arnhem kijkt samen met Alex Saalmink, directeur van het SBO, de Piramide in Arnhem, en leerkracht Fatima terug op deze uitzonderlijke periode voor zowel leerlingen, hun ouders en de leerkrachten uit het SBO. Ook wordt stilgestaan bij hoe het met iedereen die bij de school betrokken is, op dit moment vergaat en hoe in de toekomst een eventuele sluiting opgepakt wordt.

Hieronder kunt u het interview beluisteren.