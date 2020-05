Vitesse gaat op nieuwe toer: 'Het wordt de Thomas-stijl'

Letsch is trots dat hij bij Vitesse terecht is gekomen, zegt hij. 'Dit is een geweldige club en de Eredivisie is een fraaie competitie. Eén van de beste competities in Europa. Je hebt natuurlijk de traditionele vijf topcompetities in Europa, maar daarachter is de Eredivisie één van de beste competities. Het is de ideale plek voor jonge spelers om zich te ontwikkelen, daar wordt wereldwijd zo over gedacht', aldus Letsch.

Zelf heeft hij geen voorkeur voor het werken met aanstormend talent of juist ervaren rotten. 'Ik ben het gewend te werken met jonge spelers. Dat is een deel van mijn werk. Maar jong, oud, goedkoop, duur: dat maakt mij niet uit. Het gaat mij om hun mentaliteit en hun bereidheid te leren. We hebben een team nodig waarmee we onze doelen kunnen realiseren.'

Goedemorgen, goedenavond, goedendag

Nederlands spreekt Letsch nog niet, moet hij bekennen. 'Goedemorgen, goedenavond, goedendag', somt hij op. 'En dank u. Maar dat komt nog. Ik ben trots dat ik in Nederland kom te werken en wil Nederlands leren.'

Letsch, die uit het netwerk van de nieuwe technisch directeur Johannes Spors afkomstig is, heeft nog amper de tijd gehad Arnhem te bezichtigen. Wat hij heeft gezien van de trainingsaccommodatie, bevalt hem echter prima. 'De faciliteiten zien er erg goed uit. Mijn eerste indruk is goed', aldus Letsch.

Ideeën over voetbal

Toen Letsch en Spors elkaar voor het eerst spraken, ontdekten de twee al snel dat ze hetzelfde over voetbal denken. 'Ik houd niet van een passieve speelstijl, ik wil op hoge intensiteit voetballen. We moeten agressiever spelen, met en zonder bal. Het is niet Nederlands en niet typisch Duits, het is de Thomas-stijl. Ik kan het niet met elkaar vergelijken. Ik wil de basis van de club, van het Nederlandse voetbal, nemen. En daar mijn eigen ideeën aan toevoegen.'

Letsch werkte tot vorig jaar maart als hoofdtrainer bij Austria Wien, waar hij ontslagen werd wegens tegenvallende resultaten. Voor die tijd had hij het voor het zeggen bij onder meer Erzgebirge Aue in Duitsland en FC Liefering in Oostenrijk. Daarnaast werkte hij in verschillende rollen voor de Oostenrijkse topclub Red Bull Salzburg.