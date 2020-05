Marleen runt een herenboerderij: 'Momenteel hebben we vijftig soorten groenten'

Herenboeren wordt een hit: in bijna alle hoeken van onze provincie zijn initiatieven om zo'n landbouwcollectief op te zetten. Maar kunnen stedelingen het beter dan echte boeren? Ze denken van wel! Zij hebben immers boer Marleen.

Gewoon een boer

Marleen Oudt (27) wil geen boerin genoemd worden. 'Dat is de vrouw van de boer. Noem mij dus maar gewoon boer.' Van kleins af aan droomde Marleen er al van om koeien te houden: 'Gewoon, ergens op een berg in Nieuw-Zeeland, ofzo.'

Logisch dat ze de opleiding veehouderij ging doen op het Groenhorst, zoals de groene opleiding in Barneveld toen nog heette. Na haar opleiding ging Marleen bij een gangbare veehouderij werken. 'Drie keer per dag 180 koeien melken. Het werd mijn leven. Totdat ik via-via gevraagd werd herenboer-boer te worden.'

Luister naar het gesprek dat verslaggever Marc Loeven had met Herenboeren-voorzitter Berend Diekerhof en boer Marleen Oudt:

Marleen wist toen nog niet precies wat het inhield, maar ontdekte al snel dat burgers van plan waren zelf hun voedsel te laten verbouwen. Die burgers hebben zo hun eigen ideeën over de gangbare landbouw en vinden dat er best dingen anders kunnen. Zo werd Marleen alternatieve boer.

Natuurinclusief

'Natuurinclusief heet dat. Ik heb er een opleiding voor gedaan', vertelt Marleen. Het verschil tussen het gangbare bedrijf waar ze eerst werkte en het milieuvriendelijke herenboeren is eigenlijk heel simpel, vindt ze. 'Natuurlijk is voedsel produceren het doel. Alleen doe je dat als herenboer op een manier dat de rest er geen last van heeft. Dus niet spuiten tegen de rupsen, maar zorgen dat er meer vogels komen zodat die de rupsen opeten en de natuur het zelf oplost.'

Twintig hectare is er aangekocht en er kunnen nog enkele tientallen leden bij om de exploitatie echt sluitend te maken. 'Alle leden bepalen mee wat we gaan zaaien en hoe veel. Momenteel hebben we vijftig soorten groenten. Soms zijn er wensen die niet gaan. Zo wilde laatst iemand champignons. Dat laten we nog maar even zitten.'

Marleen weet niet of de coronacrisis er invloed op heeft, maar de aanwas van leden gaat echt heel goed. 'Zelf grondeigenaar zijn en meebeslissen wat je eet wordt steeds belangrijker.' Ook in Nijmegen, Arnhem, Epe, Groenlo, Putten, Lunteren en Tiel zijn er initiatieven om een herenboercoöperatie op te starten. En dat is een goed teken, vindt Marleen: 'Met dertigduizend Herenboeren kunnen we heel Nederland voeden en hebben we minder grond nodig. Vooral de voedselkilometers moeten minder worden. De afstand van boer tot consument moet worden verkleind. Dat scheelt enorm.'

Precies een jaar oud

Eigenlijk is het feest vandaag. 'Precies een jaar geleden zijn we hier begonnen te herenboeren. Een feestje zit er niet in vanwege corona. Daarom hebben we een fietstocht bedacht langs al onze stukken grond. Kunnen alle leden lekker buiten bewegen en zien wat we in dit jaar bereikt hebben', aldus een trotse boer Marleen.