Promotiegolf bij Achterhoekse voetbalclubs

De KNVB had de clubs zelf gevraagd om zich te melden als zij vonden dat ze recht hadden op promotie. Dinsdag hield de KNVB een belronde waarbij SV Grol, v.v. Gendringen, Ajax B en SV Kilder te horen kregen dat ze gepromoveerd waren. De enige club die hetzelfde bericht verwachtte, maar dat niet ontving, was VVG'25 uit Gaanderen. Zodoende bleef de vereniging in onzekerheid zitten of ze volgend jaar in de derde of in de tweede klasse uit zouden komen. Het verlossende woord kwam woensdag aan het begin van de middag.



VVG'25 is zodoende voor het tweede jaar op rij gepromoveerd. Met de toevoeging van de Gaanderense club komen er nu acht Achterhoekse clubs uit in de tweede klasse: VVG'25, Grol, SDOUC, Concordia Wehl, Varsseveld, Viod, Vorden en DVC'26.